Być jak Larry

Aby zrozumieć fenomen bohatera serii „Pohamuj entuzjazm” (który jest jednocześnie twórcą, tworzywem i własnym alter ego na małym ekranie), trzeba się cofnąć do innego fenomenu, mianowicie komediowego serialu „Kroniki Seinfelda” (w oryginale po prostu „Seinfeld”). David to trochę nasz człowiek – matka pochodzi z Tarnopola, gdzie przyszła na świat w rodzinie polsko-żydowskiej. Studiował historię, ale bardziej pociągała go komedia. Pisał żarty i występował w wieczornym komediowym show „Fridays” sieci ABC, potem został jednym ze scenarzystów legendarnego „Saturday Night Live”.