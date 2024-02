Hołownia: Jakby powiedziała młodzież – nie żenimy wam trefnego towaru

Trzecia Droga, która idzie razem do wyborów samorządowych, zorganizowała w Kielcach konwencję wyborczą.

– Zadaliśmy kłam wszystkim podziałom. Pokazujemy, że można być jednocześnie i tradycyjnym, i nowoczesnym. Że można być patriotą i Europejczykiem. Że można być za wolnością gospodarczą, ale i za silnym państwem, która zabiera głos w gospodarce. Wiemy dobrze, że łączy nas nie tylko ziemia, cmentarze z prochami bohaterów i pomniki, ale też szkoły, do których chodzą nasze dzieci. Łączymy te 2 perspektywy (...). Dajemy Wam to, na co czekaliśmy przez 30 lat wolności: stabilne centrum – mówił podczas konwencji marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

– Wiecie, po co jest Trzecia Droga? Właśnie po to, żeby za nasze bezpieczeństwo w tych niespokojnych czasach odpowiadał nie gość, któremu wydaje się, że jeśli przebierze się w skórzaną kurtkę i zrobi groźną minę to będzie żołnierzem. Nie przebieraniec, tylko ktoś, kto ma w sercu myśl, że Polska musi być stabilna, mocna, silna – takim kimś jest Władysław Kosiniak-Kamysz – wskazał polityk.

Hołowia: Żadna partia nie jest tak ważna, jak ważna jest Polska

Hołownia zadeklarował, że "przywróci szacunek polskim samorządom i polskim społecznościom lokalnym". – Dlaczego na to zasługują? Bo dowiodły, że radzą sobie z problemami czasem dużo lepiej i szybciej, niż robi to rząd centralny (...). Kiedy wybuchł COVID i ówczesny rząd kupował niewidzialne respiratory, i miotał się w zakazach i nakazach, kto ratował Polaków, dawał im szansę i nadzieję, kto kupował maseczki i sprzęt? Samorządowcy: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci. Oni ocalali nasze życie. Chcemy Wam pokazać, że po ponad 20 latach szukania różnic między nami nadal mamy wspólny język, który pozwoli nam zrobić coś razem, żeby wzmocnić, ocalić nasz wspólny dom (...). Żadna partia nie jest tak ważna, jak ważna jest Polska – mówił lider Polski 2050.

Marszałek Sejmu dodał, że trzeba zdać sobie sprawę z tego, że "naszym zadaniem jest teraz obronić na zewnątrz to, czego wspólnie dokonaliśmy wewnątrz. Że już nie ma więcej pola na to, by kontynuować konflikt".



– Jesteśmy żywym dowodem na to, że – jakby to powiedziała młodzież – nie żenimy wam trefnego towaru – podkreślił Szymon Hołownia.

