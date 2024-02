Jaki wzywa ministra do debaty. "Niech pokaże, że ma odwagę"

W sobotę Patryk Jaki wystąpił na konferencji prasowej przed gmachem Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

Europoseł Suwerennej Polski stwierdził, że premier Donald Tusk tworzy świat, w którym obywatele nie mają szans "dowiedzieć się o sprawach najważniejszych".

"Uruchomiono maszynę do skręcania tych śledztw"

– Uważacie, że przesadzam? To zadajcie sobie pytanie, ilu z was miało szansę dowiedzieć się o tym, że Bodnar uruchomił właśnie maszynkę do skręcania śledztw spraw kryminalnych kolesiów Donalda Tuska? W każdym cywilizowanym państwie, w którym demokracja i wolność ma ogromne znaczenie, podjęcie tego typu decyzji wywołałoby polityczny wstrząs. Ale oczywiście nie w Polsce, gdzie system medialny jest domykany i gdzie bardzo ciężko dowiedzieć się o najważniejszych sprawach. I o tym, co Platforma i szczególnie Bodnar mówili, a co w tej chwili robią – powiedział Patryk Jaki.

Europoseł zwrócił uwagę na "list autorytetów PO", w którym zaapelowano do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego o ponowne przeanalizowanie "politycznie motywowanych postępowań prokuratorskich w latach 2015 – 2023". Pod apelem, opublikowanym na stronie fundacji Otwarty Dialog, podpisy złożyli m.in. były prezydent Lech Wałęsa oraz kilkanaście fundacji, stowarzyszeń i organizacji. – Jestem przekonany, że to jest ustawka. Na ten list odpowiada oczywiście Adam Bodnar, że rzeczywiście te wszystkie sprawy, tych Nowaków i Karpińskich, trzeba posprawdzać. (...) Uruchomiono maszynę do skręcania tych śledztw. Oczywiście będą używani do tego ci skompromitowani prokuratorzy, których Tusk i Bodnar wsadzili do Prokuratury Krajowej – stwierdził Jaki.

twitter

Jaki: Wzywam ministra Bodnara do debaty

– Nikt tak nie kompromituje Adama Bodnara jak sam Adam Bodnar – podkreślił polityk Suwerennej Polski.

– Niech Adam Bodnar stanie do uczciwej debaty jeden na jednego. (...) Ja go wzywam do debaty. Nikt do tej pory nie zniszczył tak praworządności jak sam Adam Bodnar. Niech pokaże, że ma odwagę porozmawiać o tym wszystkim, co zrobił. O prokuraturze, o TVP, o skręcanych śledztwach. Po raz pierwszy w Polsce wola polityczna jest wyżej od prawa stanowionego, czyli łamie się realną praworządność – mówił Patryk Jaki na konferencji prasowej.

twitterCzytaj też:

"Oglądają mecze, piją wino, śmieją się z Hołowni". Kulisy powrotu człowieka TuskaCzytaj też:

"Kiedy przeproszą?". Szydło wytyka PO hipokryzję