"Nie jest panu wstyd?". Spięcie polityków w studiu Polsat News

W sobotę Onet podał, że brat wiceprezesa PSL, ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka został nowym rektorem – komendantem Akademii Pożarniczej. Uroczystość związana z wręczeniem nominacji ma się odbyć w poniedziałek.

Bryg. Tomasz Klimczak ma zastąpić Mariusza Feltynowskiego, który 10 stycznia został powołany przez premiera Donalda Tuska na stanowisko Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Kłótnia na antenie. Poszło o awans brata ministra z PSL

Radosław Fogiel nie krył rozbawienia podczas dyskusji o nowym rektorze Akademii Pożarniczej. – Fachowiec czy fucha polityczna? – pytał. Poseł PiS zarzucił koalicji rządzącej nepotyzm. Jak podkreślił, sprawa "jest nie do obrony". – Nie widzę w tym nic złego, że człowiek, osiągając pewnego rodzaju zakres kompetencji, zostaje szefem instytucji – mówił w programie "Śniadanie Rymanowskiego" na antenie Polsat News wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL.

Decyzji o nominacji bryg. Tomasza Klimczaka bronili Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej oraz Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy. – Każdy ma prawo do swojej kariery zawodowej. To, że ktoś ma w rodzinie polityka, to nie znaczy, że trzeba się zakopać w domu i nic nie robić. Nie widzę tu nepotyzmu. Ktoś ma tak samo na nazwisko, jest bratem, a gdzie ma zarabiać pieniądze? – zastanawiała się przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy. – Bojownicy o czystość standardów zmienili barwy – ironizował Radosław Fogiel.

Głos w sprawie zabrał także szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Marcin Mastalerek przyznał, że zna zarówno Dariusza Klimczaka, jak i bryg. Tomasza Klimczaka, którego uważa za bardzo kompetentną osobę. – Jest znany w Łodzi i prowadził karierę równolegle do brata. Jest człowiekiem kompetentnym. Tu nie mamy do czynienia z nepotyzmem – stwierdził.

– Nie jest panu wstyd? – zwrócił się do Radosława Fogla wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. – Towarzyszy pana wypowiedzi taki rechot, który jest kompletnie nieuprawniony, bo akurat pan minister Mastalerek powiedział tak, jak jest. Kariera pana brygadiera Klimczaka rozwijała się niezależnie od kariery ministra Klimczaka. Za rządów PiS pan brygadier nie mógłby awansować, bo jego brat był w opozycji – oznajmił.

