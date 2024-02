Warzecha: Mocna okładka "Do Rzeczy". UE przypomina Związek Sowiecki

– Teksty nawiązujące do zestawienia Ursuli von der Leyen z Leonidem Breżniewem są dwa. Pierwszy to artykuł Rafał Ziemkiewicza, w którym Rafał tłumaczy, jakie są ideowe i polityczne podstawy tego, że UE, zwłaszcza na gruncie polityki klimatycznej, coraz bardziej zaczyna przypominać, a może już przypomina Związek Sowiecki – wskazuje publicysta.

Natomiast ja bardziej konkretnie, na konkretnych liczbach, na podstawie konkretnych raportów pokazuję, jak druzgocąco niesamowicie gigantyczne sumy będziemy musieli zapłacić my Polacy, ale i inni Europejczycy, żeby sprostać założeniom europejskiej polityki klimatycznej. No i jakie to dla nas będzie niosło skutki – zaznacza Łukasz Warzecha.

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Jeżeli PiS w ciągu ośmiu lat dotkliwie poobijał polską demokrację liberalną, to Donald Tusk w zaledwie miesiąc stał się jej grabarzem. Nowy rząd oficjalnie nie zawiesił żadnych przepisów, tylko w świetle kamer zdecydował o ich ignorowaniu, budując niejako "obok" realnie istniejącego państwa alternatywny porządek polityczno-prawny. Polski liberalizm przeżywa głęboki kryzys tożsamościowy, z którego już się nie podniesie – stwierdza Jan Fiedorczuk w tekście "Brunatni liberałowie u władzy".

– Wystawa "Vilnius, Wilno, Vilne 1918 – 1948. Jedno miasto – wiele opowieści" gościła w Krakowie i na Litwie. To kolejny objaw odwilży w stosunkach polsko-litewskich – pisze Wiesław Chełminiak w artykule "Legenda umiera ostatnia".

– Prezydent Federacji Rosyjskiej w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem dał znak, że wojna na Ukrainie trwać będzie do czasu kompromisu ze strony Waszyngtonu – zauważa Wojciech Golonka w tekście "Co nam mówi Putin".

– Barbara Engelking to laureatka prestiżowych nagród, ostatnio otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu w Tel Awiwie. Światowa opinia publiczna nie wie, że jej publikacje to hucpa. Dowodem na to jest manipulowanie treścią cytatów i przedstawianie fałszywych oskarżeń i plotek o rzekomych zbrodniach Polaków jako dowodów – stwierdza Piotr Gontarczyk w tekście "Polski chłop jako menel i morderca Żydów".