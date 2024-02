Tarczyński: Powinniśmy wesprzeć Trumpa

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podpisał nominację Dominika Tarczyńskiego na przewodniczącego delegacji PiS w Parlamencie Europejskim w grupie EKR. W rozmowie z tygodnikiem "Sieci" polityk podkreśla "konieczność współpracy europejskich konserwatystów i pokonania różnić dzielących sojuszników, by stworzyć silny front w Parlamencie Europejskim. Zwraca uwagę, że największym zagrożeniem dla Polski jest centralistyczna polityka Unii Europejskiej".

– Bez wątpienia centralizacja jest problemem, z którego wynikają wszystkie inne. To jest podstawowy plan liberałów i lewicy – mówi Dominik Tarczyński. – W rzeczywistości zaś będzie to likwidacja suwerennych państw narodowych, w tym Polski. Zobaczmy, co tam się proponuje: nadzór nad granicami przez Brukselę, przejęcie przez nią władzy nad uczelniami, edukacją, lasami, przymusowe zaprowadzenie wszędzie waluty euro. W efekcie to tam będą decydowali o nas w sprawach zasadniczych, politycznych, jak i tego, co mamy jeść, czym jeździć, jak często latać samolotami. Jeśli oczywiście przy tych szaleństwach klimatycznych będzie kogoś na to stać przy nałożonych ekstrapodatkach. Jak to w komunizmie – dodaje polityk PiS.

Wybory w USA. PiS po stronie Trumpa

Tarczyński wskazuje też, jaką postawę wobec wyborów prezydenckich w USA chce przyjąć PiS. – Naszym, konserwatystów i Polaków, obowiązkiem jest dbanie o to, by zawiązywać sojusze z tymi, którzy myślą podobnie, dbają o bezpieczeństwo, zgadzają się z naszą wizją świata, podzielają nasze wartości. Nierozsądnym byłoby nieangażowanie się w sprawę, która może przynieść Polsce dużo dobrego. Dlatego będę niedługo w USA, wezmę udział w spotkaniu wyborczym Trumpa i jeszcze jednym wydarzeniu, które niech pozostanie niespodzianką. Siły konserwatywne na świecie muszą się wzajemnie wspierać, wojna cywilizacji niestety będzie tylko narastała. Zatem tak – uważam, że w Stanach Zjednoczonych powinniśmy wesprzeć Donalda Trumpa – mówi.

