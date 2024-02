Litewski minister: Możemy znaleźć się w znacznie gorszej sytuacji

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis powiedział, że UE nie uzgodniła jeszcze zadowalającego planu działania, który pomoże pokonać Rosjan na Ukrainie. Polityk mówił o tym przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych UE w Brukseli.

– Mimo że idę dziś na kolejne posiedzenie Rady, nie sądzę, że tak powinno być. Myślę, że musimy przyznać, że nie ma niczego normalnego w sytuacji, w której znalazła się Europa i jeśli wspólnie nie dojdziemy do tej świadomości, możemy znaleźć się w jeszcze gorszych okolicznościach – w szczególności Ukraina – zaznaczył Landsbergis. Litewski polityk powiedział, że jeśli Europa nie "zbierze się w działaniach" i nie znajdzie rozwiązania, sytuacja może się jeszcze pogorszyć.

– A jeśli nie przebudzimy się do tej nowej rzeczywistości – jeśli nie przeprowadzimy burzy mózgów i nie znajdziemy rozwiązania, które będzie nowe i kreatywne oraz pomoże zmienić sytuację na polu bitwy – niestety nie sądzę, że usłyszymy zbyt wiele dobrych informacji na temat przyszłości – powiedział minister Landsbergis.

"Ukraińcy mogą wygrać. Potrzebują tylko wsparcia"

Szef MSZ Litwy wyraził jednocześnie przekonanie, że Ukraińcy są w stanie zapewnić sobie zwycięstwo. – Wykazali się odwagą, zdolnościami, wiedzą i kompetencjami – tak wieloma rzeczami, w które nie wierzyliśmy. Głównym problemem jest sprzęt i amunicja. Ukraina od bardzo długiego czasu doświadcza niedoborów amunicji. Teraz proporcje na polu bitwy wynosi 6 do 1. Oznacza to, że na każde sześć rakiet, które Rosjanie są w stanie wystrzelić, Ukraińcy wystrzeliwują tylko jedną – powiedział litewski minister spraw zagranicznych.

Podkreślił, że to, co ukraińskie wojsko robi obecnie na polu bitwy, to "cud".

