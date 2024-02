Hołownia grzmi: Putina wgnieciemy w ziemię. "Złóż Pan mandat i zasuwaj"

W sobotę w Kielcach odbyła się konwencja inaugurująca kampanię samorządową Trzeciej Drogi. W trakcie swojego przemówienia lider Polski 2050 mocno się zagalopował.

Hołownia: Putina wgnieciemy w ziemię

– Mam dla was dwie wiadomości, złą i dobrą. Zła jest taka, że ani Putin nie odpuści, ani świat nie stanie się nagle spokojniejszym miejscem, ale jest też dobra. Dobra jest ta, że my sobie z tym poradzimy, że zostaliśmy postawieni dzisiaj przed najpoważniejszym egzaminem od pokoleń. I chcę wam powiedzieć, że my ten egzamin zdamy, bo jesteśmy wspaniałym narodem, mądrych przedsiębiorczych i odważnych ludzi. Putina wgnieciemy w ziemię, prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić: za kraty albo na cmentarz, Putin jest wrogiem ludzkości – powiedział Hołownia.

Fritz: Zadam mu w Sejmie pytanie

Na sali obecny był również szef PSL i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na szczęście nie wyglądał jednak na człowieka prezentującego nastrój prowojenny.

Poseł Roman Fritz z Konfederacji Korony Polskiej zwrócił uwagę, że po minie Władysława Kosiniaka-Kamysza, widać, że nie podziela bojowego nastroju marszałka.

Fritz zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zada z mównicy sejmowej marszałkowi odpowiednie pytanie.

"Złóż Pan mandat i zasuwaj". Komentarz Warzechy i Ziemkiewicza

"Jeszcze raz, żeby zrozumieć powagę sytuacji: pan Szymon, były prowadzący telewizyjny szoł, nie załapał, że to już nie »Mam talent« i że teraz odpowiada za państwo i jego obywateli. Nie, my nie »wgnieciemy Putina w ziemię«. W interesie Polski jest, aby nigdy nie dotknęły nas działania zbrojne, nawet jeśli ceną jest np. integralność terytorialna Ukrainy. Chcesz Pan wgniatać Putina w ziemię, Panie Hołownia – droga wolna. Złóż Pan mandat i zasuwaj jako prywatna osoba na Ukrainę. Tam na froncie potrzebują gierojów" – skomentował publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.

"No to Putin skończony – jak Szymuś mówi, że go wgniecie, to…" – dodał Rafał Ziemkiewicz.

"Hołownia ogłosił, że aresztuje Putina, a może nawet go zlikwiduje. Żarty się skończyły. Szymek, dajesz!" – napisał redaktor naczelny "Najwyższego Czasu" Tomasz Sommer.

