Była posłanka PiS sprzeciwi się Kaczyńskiemu? Media dotarły do oświadczenia Pawłowskiej

"Odpowiadając na pismo Marszałka Sejmu RP, podjęłam decyzję o przyjęciu propozycji objęcia mandatu poselskiego. Złożę wniosek o dołączenie do Klubu PiS po ślubowaniu, jednocześnie pozostając aktywnym członkiem partii. Dziękuję rodzinie, przyjaciołom i przede wszystkim moim wyborcom za nieustające wsparcie" – czytamy w oświadczeniu Pawłowskiej, do którego dotarł Onet.

Nieoficjalnie: Pawłowska wraca do Sejmu

O jej powrocie do Sejmu informuje także Wirtualna Polska, która ustaliła, że Pawłowska odrzuciła propozycję prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – nie chciała kandydować w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Politycy PiS, na których powołuje się WP, twierdzą, że nie wyobrażają sobie, by posłanka została ponownie przyjęta do ich klubu parlamentarnego. Bardzo prawdopodobne, że Pawłowska pozostanie posłanką niezrzeszoną, choć sama z PiS nie chce "zrywać".

Decyzja Pawłowskiej dotycząca objęcia mandatu po Kamińskim będzie oznaczać afront wobec Kaczyńskiego, który stoi na stanowisku, że były szef CBA pozostaje posłem, a działania marszałka Sejmu w tej sprawie to łamanie prawa.

Kto może objąć mandat poselski po Kamińskim?

Mandat po Kamińskim może przejąć osoba, która w ostatnich wyborach parlamentarnych kandydowała do Sejmu z tej samej listy i w tym samym okręgu, ale otrzymała gorszy wynik. Uprawnieni do tego są kolejno: Monika Pawłowska, Beata Strzałka i Ryszard Madziar.



Pawłowska dostała się do Sejmu w 2019 r. z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2021 r. przeszła do Porozumienia Jarosława Gowina, a następnie do Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach w 2023 r. otrzymała 10 789 głosów.



Hołownia wysłał na początku lutego list do Pawłowskiej z pytaniem, czy korzysta ze swojego prawa do pierwszeństwa w objęciu mandatu po Kamińskim.



