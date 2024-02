Pawłowska przyjęła mandat po Kamińskim. Jednoznaczna reakcja PiS

Monika Pawłowska przyszła we wtorek do Sejmu na spotkanie z marszałkiem Szymonem Hołownią. Po jego zakończeniu rozmawiała z dziennikarzami. Polityk potwierdziła, że zasiądzie w ławach poselskich za Mariusza Kamińskiego.

– Objęłam mandat poselski. Jestem po krótkiej rozmowie z panem marszałkiem. Czuję się członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście po ślubowaniu będę chciała przystąpić do klubu – poinformowała.

Zaskoczenie w szeregach PiS

Zaskoczenia decyzją byłej klubowej koleżanki nie kryją politycy Prawa i Sprawiedliwości, zarówno ci obecni, jak i dawni.

"Ja tylko przypomnę, że w ostatnich wyborach na chełmskiej liście @pisorgpl zabrakło miejsca dla ideowej Teresy Hałas ale za to znalazło się dla Moniki Pawłowskiej. Co człowiek sieje, to i żąć będzie" – napisała w mediach społecznościowych Anna Maria Siarkowska, była polityk Suwerennej Polski.

– Nie wiem, czy to "wielki powrót" do Sejmu. Ten mandat jest nielegalny. Wstyd, pani Pawłowska. Mówiła, że nie będzie obejmować nielegalnego mandatu, a objęła. Ciekawe, czym ją skusił pan Hołownia? – powiedział z kolei Przemysław Czarnek w rozmowie z TVN24.

Jak przekazał Rafał Bochenek, Pawłowska nie zostanie członkiem klubu parlamentarnego PiS. Zdaniem kierownictwa, jej mandat jest nielegalny.

"Pani Monika Pawłowska przyjęła 461. nielegalny mandat – mandat, którego de facto i de iure nie ma (vide art. 96 Konstytucji). W związku z powyższym, jako @pisorgpl nie możemy jej przyjąć do naszego klubu parlamentarnego" – zapowiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

Wygaszony mandat

Powrót Pawłowskiej do Sejmu to skutek decyzji marszałka izby Szymona Hołowni o wygaszeniu mandatu Mariusza Kamińskiego. Hołowna podjął swoją decyzję w związku z prawomocnym wyrokiem skazującym polityka PiS, który zapadł w grudniu 2023 r.

Decyzja Pawłowskiej dotycząca objęcia mandatu po Kamińskim oznacza pójście na zwarcie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, który stoi na stanowisku, że były szef CBA pozostaje posłem, a działania w jego sprawie podejmowane przez Hołownię to łamanie prawa.

