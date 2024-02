Kto stoi za Stowarzyszeniem Stop Bankowemu Bezprawiu?

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu powstało w 2015 roku i od początku swojej działalności w przestrzeni publicznej skupia się na sektorze bankowym. Część osób zarzuca Stowarzyszeniu, że wręcz upowszechnia hejt wobec przedstawicieli sektora, jak również władz publicznych, czy sądowniczych. Ich zdaniem SBB nie ogranicza się do krytyki określonych przepisów, czy mechanizmów systemu finansowego, ale chętnie sięga także po bardziej „emocjonalne środki”, na czele z oskarżeniami o branie łapówek, płatną protekcję, czy sprzyjanie bankom, nie wspominając już o obelgach. Wobec niektórych członków Stowarzyszenia prowadzone są nawet sprawy karne dot. stosowania gróźb karalnych, zniesławienia, zniewagi czy fałszywych oskarżenia. Jeden z członków Zarządu SBB nawoływał nawet do akcji... napiętnowania dzieci Zarządu Banku BPH.

Wsparcie człowieka od SKOK-ów

Jak się okazuje, Stowarzyszenie, które podnosi hasła takie jak „Stop bankokracji”, czy „Dość rządów banksterów”, uzyskiwało dofinansowanie od fundacji zakładanych i sponsorowanych przez senatora Grzegorza Biereckiego. Chodzi o polityka, który według ostatniego oświadczenia majątkowego, zgromadził najwięcej oszczędności wśród wszystkich senatorów obecnej kadencji. Polityk posiada prawie 8,4 miliona złotych, zaś w euro i dolarach amerykańskich równowartość ponad 2 milionów złotych. „Dodatkowo parlamentarzysta ma w swoim portfelu obligacje skarbowe w euro i dolarach na kwotę odpowiednio ponad 1,4 mln euro i ponad 1,3 mln dolarów. To równowartość ponad 11,5 mln zł. Bierecki wykazał też inne obligacje skarbowe na kwotę ponad 23 mln zł” – wskazywały media.

Kim jest Grzegorz Bierecki? To właśnie on odpowiada za reaktywację SKOK-ów (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, a więc parabankowe instytucje spółdzielcze) w latach 90. i jest uważany nie tylko za ich twórcę, ale również za mózg całego systemu. Systemu dochodowego, ponieważ w czasach, gdy SKOK-i nie były objęte nadzorem publicznym, czyli do 2012 roku, Bierecki zarobił na nich ogromne pieniądze, stając się jednym z najbogatszych polityków w kraju. W 2015 roku Podkomisja nadzwyczajna ds. realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w swoim sprawozdaniu zarzuciła Biereckiemu wykorzystywanie kas do prywatnego bogacenia się, a ponadto konflikt interesów.

Interesująca zbieżność celów

Bierecki nie poprzestał jedynie na wsparciu materialnym Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, ale pokusił się również o doradztwo merytoryczne oraz... reklamę. „Dziś, trzeba szczególnie pogratulować organizatorom Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, bo w mojej opinii to bardzo piękny przykład działania obywatelskiego, podejmowanego w słusznej sprawie nawet wbrew administracji państwowej. Muszę powiedzieć, że cały czas kibicowałem tym dzielnym ludziom, którzy podjęli walkę niczym Dawid z Goliatem” – powiedział w czerwcu ub. roku senator, w tamtym czasie pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, komentując dla „Gazety Bankowej” wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ws. kredytów frankowych.

Pytanie, czy dla szerszego kontekstu może mieć znaczenie fakt, że syn Biereckiego jest wspólnikiem Kancelarii Prawnej Jedliński, Bierecki i Wspólnicy, która specjalizuje się m.in. w pozwach dotyczących kredytów frankowych oraz kredytów złotowych opartych o WIBOR? Tak się składa, że we wrześniu 2023 roku Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zaprezentowało nowe cele strategiczne, a wśród nich „skierowanie sprawy dotyczącej kredytów opartych o stopę WIBOR do TSUE”. Ciekawa koincydencja.