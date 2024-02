"To jest dla nas nauczka". Kaczyński: Od tych środowisk daleko

Na tym samym spotkaniu prezes PiS miał zażądać pilnej rezygnacji unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Tego rodzaju oczekiwanie wyraził też publicznie w rozmowie z mediami. Na tym jednak nie koniec. Kaczyński chce również odwołania sekretarza generalnego grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Gabriela Beszłeja.

Sam Wojciechowski przekazał grupie korespondentów w Brukseli, że zamierza przedstawić liderowi PiS informację o swojej pracy w Komisji Europejskiej. Wojciechowski stwierdził, nie widzi podstaw do dymisji.

Kaczyński: To nauczka

Kaczyński został zapytany w Sejmie, jak ocenia fakt, że Monika Pawłowska wbrew jego zaleceniom przyjęła mandata, a komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego nie podał się do odpowiedzi. – Spokojnie – odparł.

– O ile mi wiadomo nie chce się podać do dymisji. Pan Wojciechowski przyszedł do nas z ZSL-PSL. To dla nas nauczka, że od tych środowisk trzeba trzymać się z daleka – stwierdził odpowiadając na pytanie dziennikarza TVN24.

Weber wzywa Janusza Wojciechowskiego do rezygnacji

Europejska Partia Ludowa wzywa Janusza Wojciechowskiego do rezygnacji z funkcji komisarza ds. rolnictwa – powiedział przewodniczący tej frakcji w PE Manfred Weber.

Według Manfreda Webera, komisarzowi ds. rolnictwa "nie tylko nie udało się skierować Komisji w stronę bardziej pełnego szacunku i opartego na współpracy podejścia do rolników, ale także nie udało mu się umieścić bezpieczeństwa żywnościowego i produkcji żywności w centrum prac Komisji".

– Podczas gdy europejscy producenci żywności proszą po prostu o nadzieję na perspektywę gospodarczą, komisarz ds. rolnictwa był w większości nieobecny, a nawet unikał debaty na posiedzeniu plenarnym w szczytowym momencie protestów rolników – podkreślił.

Niemiecki polityk oświadczył, iż EPL nie widzi możliwości, aby Wojciechowski się z tego "otrząsnął", dlatego wzywa do jego dymisji.

