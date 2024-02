Von der Leyen w Polsce. Szydło do Tuska i Kołodziejczaka: Odwagi, Panowie

"Rolnicza przystawka Tuska twierdzi, że w pełni popiera protest rolników i jego postulaty, w tym sprzeciw wobec Zielonego Ładu forsowanego przez Komisję Europejską. Tymczasem inne przystawki Tuska wychwalają Zielony Ład i jeszcze bezczelnie twierdzą, że jest on dobry dla rolników" – napisała Beata Szydło w mediach społecznościowych.

Jej zdaniem ten dwugłos świadczy o "prymitywnej grze", jaką prowadzi rząd Donalda Tuska. "A to nie czas i miejsce na takie gry. W piątek do Polski przyjeżdża szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Skoro pan Kołodziejczak tak wspiera polskich rolników, to będzie miał okazję razem z Tuskiem wprost powiedzieć von der Leyen, że Polska wycofuje się z Zielonego Ładu. Odwagi, Panowie" – napisała była premier.

Ursula von der Leyen przyjedzie do Polski

Przewodnicząca Komisji Europejskiej przybędzie do Polski. Wizyta będzie miała miejsce w najbliższy piątek.

Informację o wizycie szefowej KE w Polsce przekazał rzecznik Komisji Eric Mamer. Wspólnie z von der Leyen do Warszawy przyleci premier Belgii Alexander De Croo. Oboje wezmą udział w spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Po zakończeniu rozmów przewidziana jest konferencja prasowa. Wizytę potwierdziło Centrum Informacyjne Rządu.

Najprawdopodobniej politycy będą rozmawiali o możliwości odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Bardzo możliwe, że poruszony zostanie także temat kontynuacji wsparcia dla Ukrainy.

Protesty rolników

Od niemal dwóch tygodni w ponad 250 miejscach w Polsce trwają protesty rolników, którzy sprzeciwiają się m.in. wprowadzeniu Zielonego Ładu oraz napływowi produktów rolnych z Ukrainy, a także domagają się wsparcia hodowli zwierząt.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że postulaty rolników zostały zgłoszone do Komisji Europejskiej. Zgodnie z zapowiedziami, rolnicy będą czasowo blokować drogi na terenie całego kraju aż do 10 marca.

