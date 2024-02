Posłowie Polski 2050 poprą kontrowersyjny projekt? "Słyszałam bardzo ciekawą wypowiedź"

– My złożyliśmy nasz projekt aborcyjny. Dla nas najważniejsze są rzeczywiście realnie prawa kobiet i to, żeby on był realizowany i my mówimy bardzo jednoznacznie: tak, cały klub KO jest za tym, żeby zliberalizować prawo aborcyjne – stwierdziła Katarzyna Lubnauer w TVN24.

Jej zdaniem "większość społeczeństwa myśli tak samo". – Powiem więcej, słyszałam wczoraj bardzo ciekawą wypowiedź pani posłanki Leo, czyli posłanki z Polski 2050, która mówiła, że u nich właściwie wszystkie kobiety z klubu są zdecydowanie zwolennikami liberalizacji i chcą tego, żeby to prawo przeszło – mówiła dalej.

Lubnauer: Decyduje Hołownia

– Nie mam żadnej wątpliwości, że decyzje o tym jakie sprawy są omawiane, lub nie, wchodzą na pierwsze czytanie w Sejmie, podejmuje marszałek Hołownia. KO, razem z Lewicą większości w tym Sejmie nie ma. W związku z tym bez Trzeciej Drogi absolutnie nie uda się ani wprowadzić tego do porządku obrad, ani nie uda się przegłosować – powiedziała Katarzyna Lubnauer.

Zapewniła, że jednocześnie nie chce wskazywać marszałkowi "jak ma zarządzać Sejmem". – Pan marszałek Hołownia obiecywał, że nie będzie żadnej zamrażarki. Natomiast tak, zależy mi na tym, żeby nie tylko przeszła pod obrady i żeby była procedowana, ale żeby była przyjęta ustawa liberalizująca kwestie aborcji, bo to się kobietom po prostu należy – dodała.

Przypomnijmy, że wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się z apelem do liderów Trzeciej Drogi o procedowanie w Sejmie projektów dotyczących liberalizacji prawa aborcyjnego. W odpowiedzi Szymon Hołownia stwierdził, że Czarzasty kłamie mówiąc, że Trzecia Droga blokuje prace nad projektami. Media zaczęły spekulować o możliwym konflikcie w łonie rządzącej koalicji.

