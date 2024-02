Co się dzieje na Akademii Wymiaru Sprawiedliwości? "Dotknęły nas pomówienia"

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że w związku z zaleceniami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli, rozpoczyna kontrolę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Na komunikat szybko zareagował rektor AWS dr Michał Sopiński wskazując, że chodzi o okres, w którym nie był nawet pracownikiem uczelni. Jednocześnie rektor zapewnił, że jest otwarty na współpracę.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jest pierwszą w ponad 100-letniej historii funkcjonowania polskiego więziennictwa uczelnią zawodową, powołaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zarazem jest najmłodszą uczelnią wyższą wśród grona uczelni mundurowych. Na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w Akademii, uczy się obecnie ponad 800 studentów. – To jednak nie wszystko. Na aplikację kuratorską przyjęliśmy też ponad 100 aplikantów kuratorskich. Mamy też już liczne grono absolwentów liczące już blisko 2000 osób. Kadra Akademii Wymiaru Sprawiedliwości to również kilkaset osób realizujących zadania w Warszawie oraz w Kaliszu, gdzie mieści się nasz Kampus Mundurowy. W AWS udało nam się stworzyć zespół wybitnych ekspertów z zakresu bezpieczeństwa, resocjalizacji, penitencjarystyki, pedagogiki, prawa, zarządzania, politologii oraz nauk o rodzinie. To pozwala nam budować wszechstronny potencjał naukowy, innowacyjny i dydaktyczny – mówi DoRzeczy.pl mjr dr Konrad Wierzbicki, rzecznik prasowy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

O dokonaniach Akademii mówił też w połowie grudnia na łamach naszego portalu jej rektor. – Po raz pierwszy w historii Służba Więzienna ma swoją Szkołę Doktorską. To ewenement na skalę europejską. Gdy opowiadałem o tym moim europejskim kolegom na kongresie organizowanym przez International Corrections & Prisons Association (ICPA) w belgijskiej Antwerpii, wszyscy byli pełni uznania dla naszej pracy (...) Od samego początku postawiliśmy sobie za cel, że nie chcemy być wyłącznie uczelnią zawodową, lecz akademicką, a dziś dążymy do tego, żeby zostać Uniwersytetem Wymiaru Sprawiedliwości. Dlatego w kolejnych latach chcemy poddać kolejnej ewaluacji siedem dyscyplin naukowych – wskazywał dr Sopiński.

Ataki na AWS. Sprawdziliśmy, o co chodzi

Pomimo sukcesów AWS, stała się ona celem ataków liberalno-lewicowych mediów. Regularnie na jej temat pisze m.in. portal oko.press, czy "Gazeta Wyborcza". Pod koniec stycznia ktoś nawet zdemolował auto dr. Michała Sopińskiego. Do zdarzenia doszło w centrum Warszawy. Choć nie wiadomo, czy miało to jakikolwiek związek z jego pracą, pytania pozostały. Z kolei niedawno "Akcja Demokracja" domagała się natychmiastowego odwołania rektora, ponieważ ich zdaniem....nie ma on właściwego doświadczenia. Według naszych nieoficjalnych informacji, rektor stał się także celem ataków wewnątrz uczelni, a anonimowe osoby próbują go na różne sposoby zdyskredytować.

Do naszej redakcji zgłosił się jeden z pracowników uczelni, który nie zgadza się z zarzutami, jakie publicznie stawiane są Akademii oraz jej rektorowi. Jak twierdzi, są one inspirowane tylko po to, by doszło do zmiany władz uczelni. W geście sprzeciwu wobec takich praktyk, pracownicy Akademii napisali list otwarty, w którym bronią dr. Sopińskiego. – List otwarty społeczności akademickiej był inicjatywą oddolną wobec zmanipulowanych i nieprawdziwych informacji kolportowanych przez media, których przedmiotem jest działalność naukowa i organizacyjna Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. W ten sposób kadra, akademicka, pracownicy, funkcjonariusze AWS oraz studenci wyrazili stanowczy sprzeciw dla tego rodzaju pomówień i kłamstw godzących w dobre imię uczelni oraz krzywdzących dla jej pracowników – tłumaczy nam mjr dr Konrad Wierzbicki, którego zapytaliśmy o to pismo.

Postanowiliśmy również sprawdzić, co takiego dzieje się na Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a także, jak na to wszystko patrzą jej pracownicy i studenci. Z rozmów, które odbyliśmy wyłania się obraz uczelni, która pomimo różnych sukcesów jest regularnie atakowana przez liberalno-lewicowe mediów. Zdaniem naszych rozmówców, nie ma w tym żadnego przypadku, ponieważ chodzi o stworzenie odpowiedniego gruntu pod przejęcie Akademii. – Jako sygnatariusz reprezentujący środowisko akademickie AWS, wierzę głęboko, że po naszym liście uczelnia przestanie być celem ataków medialnych, wprowadzających w błąd opinię publiczną odnośnie jej funkcjonowania, szkodzących jej dobremu imieniu – mówi nam jeden z senatorów Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

– Nie możemy milczeć, gdy dotknęły nas pomówienia. Stanowczo przeciwstawiam się próbom nacisków różnych środowisk na sprawy akademickie naszej Uczelni. Pragniemy stanowczo oświadczyć, że dla większości z nas osoba pana rektora jest gwarantem wysokich standardów kształcenia na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Akademię Wymiaru Sprawiedliwsi. To dzięki jego skutecznemu zarządzaniu uczelnią, zgromadzeniu świetnych wykładowców i stworzeniu atrakcyjnej oferty kształcenia zdecydowaliśmy się na studia właśnie tutaj – mówi DoRzeczy.pl jeden ze studentów AWS.

– Pracujemy dla społeczeństwa, kształtujemy je i jesteśmy jego częścią. Wyrażamy nadzieję na szybkie uspokojenie nastrojów społecznych. Obecna sytuacja narzuca przedstawicielom niektórych mediów konieczność szczególnej rozwagi i odpowiedzialności, zwłaszcza w sprawach dotyczących oskarżeń, które są nieprawdziwe i budzą uzasadnioną wątpliwość – mówi jeden z pracowników administracji AWS.

– Osoba i działalność dr. Michała Sopińskiego, Rektora-Komendanta AWS, cieszy się w naszym środowisku ogromnym szacunkiem i zaufaniem. Działania medialne wymierzone w osobę rektora i uczelnię – dla wielu z nas jest powodem do niepokoju i stresu związanego z przyszłością Akademii Wymiaru Sprawiedliwości – wskazuje jeden z funkcjonariuszy Służby Więziennej, który jest zatrudniony w AWS.

– Nie może być zgody na szkalowanie uczelni na zamówienie polityczne. Nasza uczelnia, jak każda inna, działa na rzecz nauki, nie angażuje się w spory polityczne, nie taki jest jej cel i sens istnienia. Koncentruje się na kształceniu kolejnych pokoleń ludzi myślących oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej, dla dobra nas wszystkich, w sposób wolny od jakiejkolwiek ideologii – tłumaczy jeden z profesorów AWS.

Jak widać, sprawa nie jest taka, w jaki sposób próbują ją przedstawiać liberalno-lewicowe media. Będziemy się jej przyglądać.