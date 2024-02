Prezydent: Tabletka "dzień po" to bomba hormonalna

Sejm przyjął w czwartek nowelizację ustawy dotyczącej antykoncepcji awaryjnej, czyli tak zwanej tabletki "dzień po". Zgodnie z zawartymi w niej przepisami ma być dostępna bez recepty dla osób powyżej 15 lat.

Za nowelizacją głosowało 224 posłów, 196 było przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Sejm zdecydował ws. tabletki "dzień po". Czy prezydent podpisze ustawę?

Prezydent Andrzej Duda był pytany w Polsat News, czy podpisze tę nowelę. Zastrzegł, że decyzję w tej sprawie podejmie dopiero, kiedy ustawa trafi na jego biurko.

– Przypomnę, że ja na prośbę, na żądanie, na wnioski składane tutaj przez specjalistów z zakresu dermatologii zgłaszałem i jako projekt prezydencki została uchwalona ustawa, która ogranicza dostęp do solariów osobom poniżej 18. roku życia. Do solariów, nie do bomby hormonalnej, jaką jest ta pigułka – powiedział.

Dopytany, czy rzeczywiście ten środek antykoncepcyjny to jego zdaniem "bomba hormonalna", prezydent odparł: – No, jest.

– Oczywiście jak zawsze powiem, że każdą ustawę rozważę w momencie, kiedy ta ustawa trafi na moje biurko, ta ustawa jeszcze idzie do Senatu, ale powiem tak: pigułka dzisiaj jest dostępna – stwierdził.

Na uwagę, że chodzi o dostępność bez recepty, prezydent powiedział, że "dzisiaj jest to pod kontrolą". – A tu chodzi o to, by to było bez kontroli. Nie uważa pan, że to jest bardzo kontrowersyjny pomysł? – pytał.

Duda nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy podpisałby ustawę, gdyby została zmieniona w Senacie tak, że pigułka byłaby dostępna bez recepty dla osób, które ukończyły 18 lat. – Poczekajmy na ustawę – odparł krótko prezydent.

Od lipca 2017 r. tabletki "dzień po" w Polsce są dostępne tylko na receptę.

Czytaj też:

Episkopat Polski: Stosowanie tabletek "dzień po" jest niemoralne