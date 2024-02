Polityczne zwierzę

Jak to w typowym wywiadzie dla mainstreamowych mediów, nie mogło zabraknąć pytań o politykę – bo co to za gwiazda, która nie „je..e PiS”? A że koszykarz nieraz dał w ostatnich tygodniach dowody swojej niechęci do poprzedniej władzy, to Onet nie mógł przepuścić takiej okazji i nie zapytać o PiS. „Moim zdaniem ludzie rozpoznawalni, jakimi są m.in. sportowcy, nie powinni się wstydzić lub obawiać wypowiedzi na tematy polityczne tylko dlatego, że są popularni. Niech o pewnych zjawiskach mówią zgodnie ze swoimi poglądami” – mówi Gortat.