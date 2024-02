Trzecia Droga poprze w wyborach Trzaskowskiego? Jest stanowisko Hołowni

W wyścigu o fotel prezydenta Warszawy wezmą udział obecny włodarz miasta Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), Tobiasz Bocheński z PiS, wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Lewicy i Przemysław Wipler z Konfederacji. Swój start zapowiedział także Janusz Korwin-Mikke.

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 7 kwietnia. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. Cisza wyborcza rozpocznie się o północy z 5 na 6 kwietnia i potrwa do zakończenia głosowania. Ewentualną drugą turę zaplanowano na 21 kwietnia.

Trzecia Droga poprze Trzaskowskiego? "Kończymy rozmowy"

W piątek wieczorem w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News marszałek Sejmu i przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia został zapytany, czy Trzecia Droga poprze Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na prezydenta Warszawy.

– Przyjdzie czas, to o tym powiemy. Ale naprawdę jesteśmy zwolennikami współpracy tam, gdzie ta współpraca jest możliwa. (...) Zależy nam w Warszawie na bardzo określonym obszarze, określonej sferze spraw społecznych, w których czujemy się mocno kompetentni. Kończymy rozmowy. Nie wykluczam, że takim scenariuszem to się właśnie zakończy – powiedział.

– Warszawa z jednej strony jest wdzięcznym poletkiem, ale z drugiej strony jest miastem, które naprawdę zasługuje na to, by przestać być poligonem dla polityki centralnej, gdzie różni ludzie się przecierają, sprawdzają i później coś z tego wynika lub nie. Tylko zasługuje na ludzi, którzy kochają Warszawę, którzy chcą być związani z tym miastem, którzy w Warszawie rzeczywiście widzą swoją przyszłość i my myślę, że takich ludzi mamy – dodał.

Hołownia podkreślił, że "nie jest sztuką pakować się w przegrane bitwy", natomiast "sensowne jest budowanie koalicji, tak aby uzyskać sprawczość i załatwić ważne dla siebie rzeczy".

