Stracone lata?

W tygodniku,,Do Rzeczy” z 29 stycznia 2024 nr 5/563 ukazał się artykuł Andrzeja Krzystyniaka, wicedyrektora w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (2015–2023), pt.,,Osiem straconych lat”. Autor w bardzo nierzetelny sposób przedstawił osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w województwie śląskim, zarzucając wręcz brak polityki historycznej w kontekście dbałości o polski Śląsk i przywracania pamięci o polskości Śląska.

Spójrzmy jednak i oceńmy w prawdzie. Przyszło nam sprawować rządy w czasie wielkich rocznic: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, setnych rocznic powstań śląskich (lata 2019, 2020 i 2021) oraz 100. rocznicy powrotu Górnego Śląska do Polski (2022 r.), dlatego też wszelkie poczynania były nakierowane na to, aby jak najgodniej uczcić te wielkie rocznice. Z inicjatywy śląskich posłów z PiS Sejm RP przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich, a następnie okres ten wydłużono do 2022 r. Podobnie uczynił to Sejmik Województwa Śląskiego.

W tym czasie władze państwowe, samorządy różnych szczebli i inne instytucje oraz organizacje społeczne organizowały w całym województwie bardzo wiele różnych projektów i przedsięwzięć upamiętniających tamte wiekopomne wydarzenia.