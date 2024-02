Władza na resorach

Mamy postulowaną przeze mnie międzynarodówkę antysystemową. Europę zalewają protesty – i to nie tylko rolników, lecz także kierowców, transportowców czy obsługi lotnisk. W USA ocieramy się o wojnę domową, gdzie okazuje się, że sprzeczność interesów między lewicującym Waszyngtonem a zdroworozsądkowym Teksasem przybiera znamiona rebelii, co w stanie, który posiada własną Gwardię Narodową i uzbrojonych obywateli, pokazuje już pęknięcia na poziomie globalnym. A u nas co? A u nas sielanka i poboczności.