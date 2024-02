– Dziś mijają dwa lata odkąd rosyjskie czołgi wjechały na Ukrainę. Rozpoczęło to największą wojnę w Europie od czasów II wojny światowej. Zacznę od uhonorowania wszystkich odważnych Ukraińców, którzy polegli lub zostali ranni w obronie swojej ojczyzny – powiedział w oświadczeniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych Jens Stoltenberg.

– Sytuacja na polu walki pozostaje niezwykle poważna. Cel prezydenta Putina, jakim jest podporządkowanie sobie Ukrainy, pozostaje ten sam. I nic nie wskazuje na to, by przygotowywał się on do zawarcia pokoju – ocenił sekretarz generalny NATO.

"Ukraina dołączy do NATO"

Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego zwrócił uwagę na to, że w ostatnich dniach członkowie NATO ogłosili nowe pakiety pomocy o wartości miliardów dolarów. Obejmują one kluczowe zdolności, takie jak amunicja artyleryjska, obrona powietrzna i łodzie bojowe, a także sprzęt i części zamienne do myśliwców F-16, drony oraz sprzęt do rozminowywania. Jens Stoltenberg zapowiedział, że "dalsze wsparcie jest w drodze".

Zdaniem sekretarza generalnego NATO prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczął wojnę, ponieważ "chciał zamknąć Ukrainie drzwi do NATO", ale "osiągnął coś dokładnie odwrotnego". – Ukraina jest teraz bliżej NATO niż kiedykolwiek wcześniej. (...) Ukraina dołączy do NATO. To nie jest kwestia czy, ale kiedy. Przygotowując się do tego dnia, NATO będzie nadal wspierać Ukrainę – dla jej i naszego bezpieczeństwa – oświadczył Jens Stoltenberg.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada ubiegłego roku, na posiedzeniu Rady NATO – Ukraina, Kijów przedstawił dokument, obejmujący dalsze reformy zgodne z wymogami Sojuszu. Na tej podstawie członkowie NATO będą oceniać postępy Kijowa na drodze do akcesji.

Prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że państwa NATO powinny wykonać krok w kierunku przybliżenia wejścia Ukrainy do Sojuszu podczas szczytu w Waszyngtonie w lipcu 2024 r.

