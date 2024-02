Wnuczka Wańkowicza

Wykupił je i zapisał swojej wnuczce, która w 1970 r., jeszcze za jego życia, przyjechała do Polski z Ameryki, żeby studiować medycynę. Była córką słynnej Tili, jednej z bohaterek jego „Ziela na kraterze”, bardzo uzdolnionej, kształconej przez Wańkowicza w Szwajcarii i Ameryce. Nie spełniła jednak jego nadziei, zawiodła go i mimo amerykańskiego dyplomu zadowoliła się rolą żony i matki oraz macaniem kur, jak ironizował, na farmie prowadzonej razem z mężem. Nie chciała wracać do Polski. Jednak to wszystko, czego oczekiwał od Tili, spełniła jej córka – odważna, zbuntowana, dla której liczyły się bardzo jej polskie i rodzinne korzenie. Nazwano ją Anną Krystyną, na pamiątkę starszej córki Wańkowicza, Krystyny, pseudonim Anna, poległej w powstaniu warszawskim.