Poruszające wystąpienie Zełenskiego. "O to właśnie walczymy"

W drugą rocznicę pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował poruszające wystąpienie. Wideo zostało nagrane w Hostomelu w obwodzie kijowskim. Tam znajduje się lotnisko koncernu Antonow, które stało się jednym z najważniejszych i pierwszych celów rosyjskiej inwazji z 24 lutego 2022 r. Walki o Hostomel trwały do końca marca. Ostatecznie najeźdźcy zostali wyparci przez siły ukraińskie.

Zełenski: Nie można unicestwić nadziei

– Ukraina już przeżyła 730 dni bólu, ale jednocześnie 730 dni nadziei na najwyższą sprawiedliwość, która polega na tym, że wszyscy mamy różne historie początku tej wojny, ale jej finał powinien być tylko jeden: zwycięstwo. I będzie. Uda się nam. Tu, w tym miejscu, człowiek jak nigdzie rozumie, że metal może nie wytrzymać, ale nie Ukraińcy. Można spalić samolot, ale nie sposób unicestwić nadziei, z którą każdy z nas zasypia i się budzi – mówi na nagraniu Zełenski.

– Drodzy, wspaniali ludzie, wspaniałego kraju, jestem niezmiernie dumny z każdego z Was. Podziwiam każdego z Was. Wierzę w każdego z Was. Każdy normalny człowiek chce, żeby wojna się skończyła. Ale nikt z nas nie pozwoli na koniec Ukrainy – zaznacza przywódca.

– Dlatego, gdy mówimy o zakończeniu wojny, zawsze dodajemy: na naszych warunkach. Dlatego obok słowa "pokój" zawsze pojawia się jeszcze słowo "sprawiedliwy". Dlatego w przyszłości słowo "niepodległa" będzie zawsze pojawiać się obok słowa "Ukraina". O to właśnie walczymy. I zwyciężymy. W najważniejszym dniu naszego życia. Dziękuję wszystkim naszym żołnierzom, naszemu społeczeństwu i każdemu na świecie, kto stoi po naszej stronie i po stronie prawdy. Chwała Ukrainie! – tak kończy swoje przemówienie Wołodymyr Zełenski.

