Abp Szewczuk: Dwa lata nieustannych cudów

Zwierzchnik UKGK podkreślił, że Ukraińcy w różnych częściach świata jednoczą się w tej modlitwie. – Dziś szczególnie chcę pamiętać o naszych braciach i siostrach na terytoriach okupowanych, dla których modlitwa online jest jedynym sposobem, aby być ze swoim Kościołem – powiedział arcybiskup. Podkreślił, że modlitwa jest również modlitwą stałą i powiedział, że niektóre parafie i diecezje UKGK rozpoczynają nieustanną modlitwę aż do zwycięstwa Ukrainy.

– Dziś naszym modlitewnym spojrzeniem patrzymy wstecz na dwa lata tej strasznej wojny i widzimy żywego Boga obecnego z nami. Dwa lata nieustannych cudów. Bóg jest obecny wśród swojego ludu – zaznaczył abp Szewczuk. I zwrócił uwagę, że "przez dwa lata pytaliśmy, gdzie jest Bóg, gdy mamy kłopoty. Jednak, aby zobaczyć Boga z nami, musimy kochać".

"Bóg wzywa nas do wolności"

Arcybiskup wezwał w tym dniu przede wszystkim do modlitwy wdzięczności za odporność, z jaką Ukraina zaskoczyła świat, za otrzymane dary, za to, że żyjemy. – Dziś chcemy modlić się modlitwą prośby. Prosimy Cię, Boże, abyś nas inspirował, chronił, pozwolił nam wierzyć w Ciebie, obecnego wśród nas, w Tego, który wzywa nas do wolności – powiedział abp Szewczuk.

Na koniec zwierzchnik UKGK wspomniał o więźniach, w szczególności o dwóch ojcach redemptorystach z Berdiańska, o. Bohdanie Helecie i o. Iwanie Lewickim, którzy wciąż przebywają w rosyjskiej niewoli, i wezwał do modlitwy za nich. Nabożeństwo modlitewne w katedrze patriarchalnej rozpoczęło 12-godzinny maraton modlitewny poświęcony drugiej rocznicy wojny, który potrwa do 24 lutego do godz. 21.00 i jest transmitowany przez Żywe TV. Synod Biskupów UGKG na Ukrainie wyznaczył 24 lutego 2024 r., w drugą rocznicę pełnej inwazji Rosji na Ukrainę, jako Dzień Modlitwy i Postu o Zwycięstwo Ukrainy i Sprawiedliwy Pokój.

