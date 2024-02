Demokracja trzeciego wieku

Amerykański prokurator Robert Hur prowadził dochodzenie w sprawie przechowywania przez amerykańskiego prezydenta Joe Bidena tajnych rządowych dokumentów w przydomowym garażu. Prokurator nie zdecydował się wnieść przeciw prezydentowi oskarżeń, a swoim raportem wywołał w amerykańskiej polityce prawdziwą burzę. Uznał bowiem Joe Bidena za „mającego dobre intencje, sympatycznego starszego pana ze złą pamięcią”.

Szczególnie mocno zabrzmiały w świadomości Amerykanów fragmenty raportu, odnoszące się do rozmów, które przeprowadził prokurator z Joe Bidenem w październiku 2023 r. Zgodnie z nimi Biden miał być niezdolny do przypomnienia sobie, w jakich latach zaczęło się, a w jakich skończyło jego urzędowanie na stanowisku wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Prezydent nie potrafił też przypomnieć sobie, nawet w zaokrągleniu do kilku lat, daty śmierci swojego starszego syna, Beau. Zdaniem prokuratora prezentował „mgliste” wspomnienia dotyczące kluczowych narad dotyczących Afganistanu, odbywających się za prezydentury Baracka Obamy.