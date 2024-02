"Co się dzieje z Kaczyńskim?". Niemiecka gazeta o prezesie PiS

Polska redakcja Deutsche Welle cytuje fragmenty artykułu poświęconego prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, który pojawił się na łamach "Der Spiegel".

Jego autorka Nadia Pantel pisze, że Kaczyński przez osiem lat "jako szef narodowych konserwatystów rządził w Polsce", następnie "PiS musiał oddać władzę" i "od tego czasu przewodniczący partii sprawia coraz gorsze wrażenie".



"Większość Polaków zadaje pytanie: co się dzieje z tym starym człowiekiem? Po oddaniu przez PiS władzy w końcu 2023 roku 74-letni Kaczyński zachowuje się tak, jakby tracił nad sobą kontrolę" – ocenia niemiecka dziennikarka.



Przypomina w tym kontekście szereg wypowiedzi Kaczyńskiego, m.in. nazwanie z mównicy sejmowej Donalda Tuska "niemieckim agentem" i porównanie nowego premiera do Hitlera. Do tego dochodzą słowa o tym, że Sejmu nie ma, a także zarzuty o stosowanie "tortur" wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i porównywanie ich sytuacji do osób więzionych przez Gestapo.



Prof. Andrzej Nowak przywołany jako krytyk Kaczyńskiego

"Der Spiegel" dziwi się, że "Kaczyński, który w czasie ośmioletnich rządów PiS pracował nad wprowadzeniem politycznej kontroli nad wymiarem sprawiedliwości, ryzykując ciężki konflikt z Komisją Europejską, teraz jako polityk opozycji stale ostrzega przed zagrożeniami dla państwa prawa".

Gazeta zwraca uwagę, że Kaczyński krytykowany jest nie tylko przez polityków związanych z Tuskiem, lecz także przez przedstawicieli polskiej prawicy. W tym kontekście pada nazwisko historyka prof. Andrzeja Nowaka, który uważa, że prezes PiS "nie sprostał wielkiej odpowiedzialności, którą sam na siebie przyjął" i w związku z tym powinien przekazać władzę w partii młodszym politykom.

Magazyn przewiduje, że wybory samorządowe w kwietniu zakończą się "dotkliwymi stratami dla PiS", a w wyborach prezydenckich w 2025 r. nie wiadomo, czy kandydat tej partii wejdzie do drugiej tury.



Autorka artykuł podkreśla, że poparcie dla PiS w sondażach stale spada, a dla Platformy Obywatelskiej, rośnie. "Kaczyński nie przekona opinii publicznej do swojego stanowiska" – czytamy.

