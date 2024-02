Kolejny incydent z ukraińskim zbożem. Wicepremier Ukrainy ostro o Polakach

W internecie znalazły się zdjęcia wysypanego ukraińskiego zboża. Ładunek znajdował się w Kotomieżu. Według relacji dziennikarza Pawła Reszki, 160 ton ukraińskiego zboża miało tranzytem dotrzeć do Gdańska, skąd dalej miało ruszyć do odbiorców na świecie.

"To nie ma nic wspólnego z protestem rolników. To zwykła granda, sabotaż i obrazki do pokazywania w TV Kreml. Mamy policję? Służby?" – napisał w mediach społecznościowych Reszka.

Wicepremier Ukrainy grzmi

Do sytuacji odniósł się także wicepremier minister infrastruktury Ukrainy. Ołeksandr Kubrakow nie krył swojego oburzenia incydentem.

"Na zdjęciach widać 160 ton zniszczonego ukraińskiego zboża. Zboże jechało tranzytem do portu w Gdańsku, a stamtąd do innych krajów. Czwarty przypadek wandalizmu na polskich stacjach kolejowych. Czwarty przypadek bezkarności i nieodpowiedzialności" – napisał na swoim koncie w serwisie X.

"Jak długo rząd i polska policja będą pozwalać na ten wandalizm? Po raz kolejny wszystkie te produkty rolne są przewożone w zapieczętowanych wagonach i przewożone tranzytem do innych krajów. My ściśle przestrzegamy prawa. A wy?" – dodał ukraiński polityk.

Kijów protestuje

Władze na Ukrainie protestują przeciwko strajkowi polskich rolników. Największe oburzenie w Kijowie budzą incydentu z wysypywaniem zboża na tory. Takie zdarzenie miało miejsce 20 lutego w Medyce, gdzie protestujący wysypali ładunek zboża i kukurydzy.

Incydent w na przejściu granicznym w Medyce mocno skomentował ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. Jego zdaniem, zachowanie polskich rolników to hańba i brak szacunku dla pracy ukraińskiego rolnika.

"Zdecydowanie potępiamy wysypanie ukraińskiego zboża przez protestujących w Medyce. Policja powinna stanowczo reagować i ukarać tych, kto łamie prawo. To także brak szacunku do pracy ukraińskich rolników w warunkach RU agresji, do siebie i innego człowieka. Wstyd i hańba, panowie!" – napisał Zwarycz na swoim koncie w serwisie X.

