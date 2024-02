Trzaskowski: Prezydent Lech Kaczyński powinien mieć swoją ulicę w Warszawie

Dyskusja nt. nadania jednej z ulic w Warszawie imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego (prezydent Polski był włodarzem stolicy w latach 2001-2005) trwa od lat. Obecny prezydent miasta, Rafał Trzaskowski, choć już w przeszłości deklarował, iż w Warszawie jedna z ulic powinna nosić imię śp. prezydenta, to nie podjął w tym celu żadnych kroków. Zasłaniał się m.in. niesprzyjającą atmosferą polityczną w stołecznej Radzie Miasta.

Teraz w rozmowie z portalem i.pl. Trzaskowski powtórzył to stanowisko. "Nazwy ulic to jest kompetencja Rady Warszawy, a radni w tej kadencji mieli inne zdanie niż ja. Jak będzie w kolejnej kadencji – tego nie wiem. Ja zdania nie zmieniłem – uważam, że prezydent Lech Kaczyński powinien mieć swoją ulicę w Warszawie" – stwierdził.

Trzaskowski: Udało się utrzymać tempo rozwoju miasta

Dalej wiceszef PO mówił o wyborach samorządowych. "Każdy kandydat mierzy wysoko i stara się zaproponować wyborcom jak najlepszą ofertę. Będę przekonywał warszawianki i warszawiaków do swojej wizji rozwoju miasta, rozliczał się z dokonań minionych pięciu lat i namawiał do głosowania na mnie. Każdy oddany głos będzie dla mnie cenny i na tym się skupiam, nie myślę o wyniku" – zapewnia Trzaskowski.

Prezydent stolicy wskazał też na swoje sukcesu. "Fakt, że mimo poważnych wyzwań, których nikt się nie spodziewał: pandemia COVID i wojna na Ukrainie oraz takich, których można było się spodziewać: czyli ograbienia samorządu z pieniędzy przez rządzących z PiS, udało nam się utrzymać tempo rozwoju miasta, bezpieczeństwo mieszkańców i usługi miejskie na dobrym poziomie. Mowa tutaj o inwestycjach, ale i o codziennych sprawach: edukacji, komunikacji miejskiej, zdrowiu i polityce społecznej. A spektakularne inwestycje, takie jak budowa nowej spalarni śmieci, mostu pieszo-rowerowego, metra czy tramwaju do Wilanowa, będą oddawane do użytku jeszcze w trym roku. Dla mnie najważniejsze jest, że mieszkańcy dostrzegają pozytywne zmiany w Warszawie. I jeśli czują się bezpiecznie, mają dla swoich dzieci miejsce w żłobku, dostęp do przychodni, szkoły i przedszkola, coraz lepszą i nadal tanią komunikację miejską, to właśnie to uważam za sukces" – mówi.

