Kułeba ostrzega: Polska będzie musiała zapłacić straszną cenę

Kuleba w rozmowie z kanałem informacyjnym "Teleton" mówił o ochłodzeniu relacji na linii Warszawa-Kijów, którego przyczyną są protesty rolników. Dyplomata stwierdził, że w protestach uczestniczą m.in. osoby o prorosyjskich poglądach.

– Ci ludzie, którzy kiedyś wzywali Putina do przyjazdu i przywrócenia porządku w Donbasie, kiedy Putin przyjechał, jako pierwsi zostali zastrzeleni przez samych Rosjan. Więc Polacy nie powinni bawić się w historie typu: "Putin przyjdzie i przywróci porządek", ponieważ później, gdy rosyjski but ponownie nadepnie na polską ziemię, będzie to bardzo, bardzo gorzkie uczucie – mówił.

– Polska będzie musiała zapłacić straszną cenę. Bo dziś każdy ukraiński żołnierz walczy o to, by w Polsce nie było strzelaniny, artylerii i ofiar śmiertelnych. Kiedy decydują się grać tym tematem w celach politycznych, powinni zawsze pamiętać, że Rosja była zaangażowana we wszystkie rozbiory Polski – kontynuował.

Kuleba dodał jednak, że nie wszyscy Polacy mają prorosyjskie poglądy, a mężczyzna z proputinowskim transparentem reprezentował "bardzo wąski segment radykalnych demonstrantów".

Protesty rolników

Protesty rolników trwają od kilku tygodni w Europie, także w Polsce. Polscy hodowcy protestują nie tylko przeciw unijnemu Zielonemu Ładowi, ale także napływowi produktów rolnych z Ukrainy. Na wtorek zapowiedziano "marsz gwieździsty" na Warszawę. Polscy rolnicy blokują przejścia graniczne, co skłoniło rząd do uznaniu tych przejść, a także dróg dojazdowych do nich za elementy infrastruktury krytycznej.

Obecnie obowiązuje wprowadzone jeszcze przez rząd PiS embargo. Obejmuje ono pszenicę, kukurydzę, rzepak i słoneczniki. Minister rolnictwa w rządzie Donalda Tuska zapowiedział, że embargo nie zostanie zniesione do czasu wypracowania zadowalających Polskę rozwiązań w ramach UE i w relacjach z Kijowem

