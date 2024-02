"Wiemy już, dlaczego Aleksiej został zabity". Zaskakujące doniesienia ws. śmierci Nawalnego

16 lutego 2024 r. świat obiegła informacja, że w kolonii karnej w Rosji zmarł rosyjski opozycjonista i więzień polityczny Aleksiej Nawalny. W komunikacie służby więziennej Federacji Rosyjskiej podano, że Nawalny "źle się poczuł po spacerze" i "niemal od razu stracił przytomność". Wezwani na miejsce medycy nie byli w stanie go uratować. Zachodni politycy natychmiast oświadczyli, że Nawalny został zabity przez reżim Władimira Putina.

Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow stwierdził, że Aleksiej Nawalny zmarł z przyczyn naturalnych w wyniku pękniętego skrzepu krwi. W trakcie jednej z konferencji prasowych Budanowa zapytano, czy ukraiński wywiad wie, w jaki sposób zamordowano Nawalnego. – Muszę was rozczarować, ale wiemy, że faktycznie zmarł z powodu zakrzepu krwi. I to jest mniej więcej potwierdzone. To jest to, co wiemy – powiedział. Według Budanowa, śmierć Nawalnego nastąpiła bez ingerencji osób trzecich.

"Dlatego Nawalny został zabity właśnie teraz"

Otoczenie zmarłego rosyjskiego opozycjonisty kwestionuje informacje przekazane przez przedstawiciela ukraińskiego wywiadu. Szefowa Fundacji Walki z Korupcją (została założona przez Aleksieja Nawalnego w 2011 r.) Maria Piewczych zareagowała na twierdzenia Budanowa krótkim wpisem w mediach społecznościowych. "Kłamie" – napisała.

– Władimir Putin nienawidził Nawalnego. Ale dlaczego zabił go właśnie teraz? Dlaczego 16 lutego? Aleksiej Nawalny mógł siedzieć dzisiaj tutaj zamiast mnie – powiedziała Piewczych w opublikowanym w poniedziałek nagraniu.

Jak przekazało Radio Swoboda, na początku lutego Putinowi zaproponowano wymianę oficera FSB Wadima Krasikowa, odsiadującego wyrok za zabójstwo w Berlinie, na dwóch obywateli USA i Nawalnego. Współpracowniczka rosyjskiego opozycjonisty oznajmiła, że 15 lutego otrzymała potwierdzenie, iż rozmowy w tej sprawie "były na końcowym etapie". – A 16 lutego Aleksiej został zabity – dodała.

– Putinowi jasno dano do zrozumienia, że jedyny sposób na odzyskanie Krasikowa, to wymienienie go na Nawalnego. "Ach, tak?" – pomyślał Putin. "Nie zdzierżę Nawalnego na wolności". A jeśli chcą wymienić Krasikowa, to trzeba po prostu pozbyć się przedmiotu targu. A później zaproponować kogoś innego przy okazji. To jest zachowanie szalonego mafiosa – mówiła Maria Piewczych.

"Wiemy już, dlaczego Aleksiej został zabity właśnie teraz. Powinien zostać wymieniony dosłownie w najbliższych dniach. Putinowi złożono propozycję" – przekazała w poniedziałek rzecznik Nawalnego Kira Jarmysz.

