Kołodziejczak odpowiada Morawieckiemu: Złodziej krzyczy łapać złodzieja

W poniedziałek były premier Mateusz Morawiecki zaapelował, by "bez strachu przed Brukselą" rząd ustanowił embargo na produkty rolne z Ukrainy.

Morawiecki: Embargo to konieczność

– Rolnicy protestują, mając na uwadze interesy swoje, ale tym samym interes całego państwa. Dziś należy szukać skutecznych sposobów, które pomogą zażegnać kryzys. Trzeba działać. Szybkie zażegnanie problemów powinno interesować dziś każdego, kto dba o polskie sprawy – powiedział były premier, a obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości w nagraniu opublikowanym w poniedziałek na platformie X.

– Embargo to konieczność. Należy je wprowadzić bez strachu przed Brukselą. Rolnicy czekają. Polacy czekają. Także na konkretne systemowe rozwiązania dla rolnictwa, ale na pewno nie na dalszą eskalację problemów – napisał polityk.

Wprowadzenia tymczasowego rozszerzonego embarga na produkty rolne z Ukrainy domagają się PiS oraz Konfederacja przy czym Konfederacja od początku sprzeciwiała się szerokiemu otwarciu granicy na ukraińskie zboża. (Obecnie obejmuje ono cztery rodzaje zbóż). Politycy tych ugrupowań argumentują, że ruch taki pozwoliłby Warszawie wynegocjować lepsze warunki rozwiązania problemu.

Kołodziejczak: Złodziej krzyczy łapać złodzieja

"Zakłamanie i obłuda" – zareagował na wpis Morawieckiego wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. W jego ocenie były premier próbuje robić z rolników głupków.

"Najpierw przez ponad rok udawał, że nie ma problemu z importem z Ukrainy dając zarabiać swoim kolesiom. Złodziej krzyczy łapać złodzieja – to już się nie uda!" – napisał wiceszef resortu rolnictwa.

"Panie premierze, przez 8 lat wieś była dla was miejscem na festyny i tance z gaśnicą, stroiliście się w pawie pióra jednocześnie doprowadzając do obecnego kryzysu. Przez 8 lat robiliście z polskiej wsi skansen udając, że wszystkie problemy uda się rozwiązać dopłacając do produkcji" – napisał Kołodziejczak.

"Gdyby miał pan odrobine honoru zamilczałby pan zamiast pleść głupoty o rolnictwie" – ocenił. "Po tym co robiliście z nami 8 lat nikt z #PiS’u nie powinien wypowiadać się o rolnikach!" – dodał.

