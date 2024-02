I love Poland

Zakupiony w 2018 roku jacht kosztował 900 tysięcy euro, zaś na jego utrzymanie wydawaliśmy, przez ostatnie pięć lat czas, co najmniej milion złotych miesięcznie. Pomysł na promowanie Polski za pomocą regatowego jachtu już u swoich początków wydawał się nieoczywisty. Miał jednak swoich przekonanych zwolenników. „W stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości startujemy z pięknym projektem rozwoju polskiego żeglarstwa. Chcemy też pokazywać, że kochamy Polskę, że Polska to kraj nowoczesny, który posiada nowoczesne technologie” – zapewniał prezes Polskiej Fundacji Narodowej, Filip Rdesiński. „W portach, do którego będzie zawijać jacht, zamierzamy organizować różnego rodzaju pikniki, konferencje i spotkania, których celem będzie promowanie Polski i jej wizerunku jako kraju na wskroś nowoczesnego. (…) A jeśli będziemy w stanie konkurować z najlepszymi będzie to również świadczyło o pozycji naszego kraju na świecie”.