"Negatywne emocje". Senator PiS o wyznaniu Sikorskiego

Minister Sikorski wygłosił w poniedziałek przemówienie w Radzie Atlantyckiej (Atlantic Council). – Będę mówić o tematach dotyczących interesów narodowych, sojuszów międzynarodowych, tego, w jaki sposób pokonać dyktatora, w jaki sposób odzyskać wolność, stabilność oraz siłę. Ale chciałbym rozpocząć od osobistej uwagi – powiedział na początku wykładu.

– Chociaż jestem ministrem spraw zagranicznych Polski, moja żona, jak niektórzy z was wiedzą, jest Amerykanką. Natomiast większość z was może nie wiedzieć, że nasz syn jest amerykańskim żołnierzem – oświadczył. – Moje serce i obowiązek zatem leżą przy Polsce. Ale moje interesy również związane są z tym, żeby Ameryka była krajem pełnym dobrobytu i pewnym siebie, by pozostała bardzo lojalna wobec swoich sojuszników – dodał. O służbę swojego syna w wojsku Sikorski był pytany przez dziennikarzy po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem. Szef polskiej dyplomacji nie chciał ujawnić żadnych dodatkowych informacji, nie powiedział w której jednostce służy jego syn.

– Myślę, że to są szczegóły, których nie musicie państwo znać. Za chwilę będę żałował, że to powiedziałem – stwierdził.

Radosław Sikorski i jego żona, amerykańska dziennikarka Anne Applebaum, mają dwóch synów: Aleksandra i Tadeusza. Jak podaje "Super Express", to Tadeusz służy w oddziałach Cyber Corps, które zajmują się wojną w cyberprzestrzeni.

Skurkiewicz: Czuje się bardziej Amerykaninem

O komentarz poproszono byłego wiceszefa MON, senatora PiS Wojciecha Skurkiewicza. – Oczekiwałbym, żeby obywatele Polscy służyli w polskim wojsku. Rozumiem jednak, że syn ministra Sikorskiego posiada podwójne obywatelstwo i wybrał służbę w sojuszniczej armii USA. Widocznie czuje się bardziej Amerykaninem niż Polakiem i jedynie to wywołuje we mnie negatywne emocje – powiedział "SE".

Czytaj też:

Amerykańska armia redukuje etaty. To element gruntowej modernizacjiCzytaj też:

USA reagują na słowa Macrona. Jednoznaczny komunikat