Rozmowy pokojowe? Zacharowa: Rosja nigdy nie skapituluje

Jeszcze w styczniu przewodnicząca szwajcarskiej Rady Federalnej potwierdziła zamiar zorganizowania konferencji pokojowej na najwyższym szczeblu w sprawie Ukrainy. Viola Amherd powiedziała, że kwestia realizacji inicjatyw pokojowych Kijowa była jednym z głównych tematów omawianych podczas jej spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

– Pan Zełenski zapytał mnie, czy Szwajcaria byłaby skłonna zorganizować w tej sytuacji szczyt pokojowy na wysokim szczeblu, a ja potwierdziłam, że Szwajcaria jest gotowa zorganizować konferencję. Uzgodniliśmy, że dalsze szczegóły zostaną dokładnie przeanalizowane tak, aby proces pokojowy zakończył się sukcesem – dodała.

Polityk zapowiedziała, że przedstawiciele obu krajów natychmiast rozpoczną przygotowania do konferencji pokojowej, a "z naszej strony przygotowania będzie nadzorował Federalny Departament Spraw Zagranicznych". – Szwajcaria będzie także w przyszłości walczyć o szeroki, sprawiedliwy i długotrwały pokój na Ukrainie. Szwajcaria chętnie się do tego przyczyni – podkreśliła szwajcarska polityk.

Zacharowa ucina temat

Z kolei szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak powiedział niedawno, że Rosja może zostać zaproszona na drugi szczyt ws. 10-punktowego planu pokojowego Wołodymyra Zełenskiego. Do tej deklaracji odniosła się w środę rzecznik MSZ Rosji Maria Zacharowa. Przedstawiła perspektywę Moskwy, która odrzuca pomysł ukraińskiego przywódcy.

– Ale to zaproszenie jest uzależnione od gotowości naszego kraju do sprawiedliwego rozstrzygnięcia na podstawie "formuły Zełenskiego", czyli do zawartego w niej ultimatum kapitulacji, co oczywiście nigdy nie nastąpi – powiedziała Zacharowa, ucinając tym samym dyskusje nt. ewentualnego udziału przedstawicieli Kremla w rozmowach.

