Komu ma służyć artykuł "NYT" o współpracy CIA z Ukrainą?

Tyle przebiło się do polskich mediów z bardzo obszernego tekstu New York Timesa, zatytułowanego „The Spy War: How the C.I.A. Secretly Helps Ukraine Fight Putin” („Wojna szpiegów: jak CIA w ukryciu pomaga Ukrainie walczyć z Putinem”), omawiającego współpracę służb obu państw – z uwzględnieniem brytyjskiego wywiadu MI6 – od 2014 r. Tymczasem warto zapoznać się z całością artykułu, wychodząc od być może najciekawszego pytania, którego nikt, przynajmniej w Polsce, nie zadał: dlaczego NYT w ogóle ten tekst opublikował?

Choć autorami są dziennikarze śledczy Adam Entous i Michael Schwirtz, to jednak nie jest to tekst, będący wynikiem dziennikarskiego dochodzenia. Autorzy piszą, że rozmawiali z około 200 osobami, z większością pod warunkiem anonimowości – to jednak nie oznacza, że wydobyli na jaw coś, co miało pozostać ukryte. Artykuł rozpoczyna się od opisu bazy, która z pozoru jest zniszczona i nieczynna po ataku, przeprowadzonym przez Rosjan na początku wojny. Faktycznie jednak została odbudowana pod ziemią i teraz stanowi centrum wywiadowcze, wyposażone w sprzęt sfinansowany w dużej mierze przez Amerykanów. Dziennikarze nie dostali się tam jakimś podstępem.