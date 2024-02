Poseł PiS: Kowalczyk i Telus opowiadali bajki

Były minister rolnictwa, poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski nawiązał do wypowiedzi ministra Kowalczyka, że zboże z Ukrainy nie stanowi zagrożenia dla polskiego rolnictwa. Wielu polskich producentów wstrzymało się w 2022 roku ze sprzedażą zboża w okresie żniw.

W czwartek Ardanowski został zapytany podczas wywiadu dla Radia Zet o słowa Henryka Kowalczyka z 2022 roku. Były minister rolnictwa krytykował go wówczas za ostrzeganie przed niekontrolowanym napływem produktów rolnych z Ukrainy.

– Takie wypowiedzi, jak słowa Jana Krzysztofa Ardanowskiego powodują wśród rolników niepokój, a rolnicy mogą zupełnie niepotrzebnie wyprzedawać zboże – mówił Kowalczyk.

Ardanowski: Kowalczyk i Telus opowiadali bajki

– Znam tą wypowiedź. Nie mam zdolności profetycznych, ale niestety spełniło się co do joty to wszystko o czym mówiłem. Bajki opowiadane przez Kowalczyka, a później również przez Telusa historia i rolnicy ocenili bardzo negatywnie – powiedział Ardanowski, nawiązując do trwających obecnie protestów rolników.

Jedną z przyczyn jest właśnie napływ towarów rolnych z Ukrainy. Koszty ich produkcji są tańsze niż w Unii Europejskiej, ponieważ na Ukrainie nie obowiązują unijne regulacje, stąd rolnicy argumentują, że ma miejsce nieuczciwa konkurencja.

– Przekonanie o tym, że zboże z Ukrainy nie stanowi jakiegoś zagrożenia było dość powszechne. O tym mówili ministrowie, o tym przekonywał mnie również prezes Kaczyński. Mówił, że on dysponuje absolutnie wiarygodnymi raportami, które mojej negatywnej oceny wpływu tego zboża nie potwierdzają – powiedział Ardanowski.

