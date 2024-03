Kuźnia z ulicy Wiertniczej

Zgodnie z tym hasłem nieoceniona Tusk Vision Network startuje z nowatorskim i oczekiwanym przez naród programem „Drag me out” (gdyby go nazwać po polsku, byłby to rodzimy paździerz, a tak mamy epokowe wydarzenie zgodne ze światowymi, jakże progresywnymi trendami). Oto sześciu śmiałków, naturalnie z Tomaszem Karolakiem na czele, zderzy swoje męskie „ja” z barwnym i artystycznym światem drag queen – zapowiada producent. Ta w istocie niewybredna – by nie powiedzieć prymitywna – przebieranka, eksponowana na każdej tzw. paradzie równości, ma jakoby na celu zaakcentowanie teatralnego charakteru płci jako takiej.