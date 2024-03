Kuma, kuma

A że Zielony Ład zniszczy rolnictwo całkowicie. I jeszcze dodawali hasła, że import z Ukrainy bez limitów też zniszczy rolnictwo. Stop. Na szczęście wszystko wyjaśniła posłanka Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej, która z mównicy sejmowej rzekła: „Wystarczy mieć pole, a unijne pieniądze płyną”. Stop. Może by ją na negocjatorkę rządową wziąć do rozmów z rolnikami? Błyskawiczna byłaby to kariera, jeden błysk...