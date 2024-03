Hołownia zapowiada obronę Zielonego Ładu. "Nie jest zły"

Trzecia Droga zorganizowała w sobotę w Otrębusach (woj. mazowieckie) konwencję, na której przedstawiła program na wybory samorządowe.

Podczas spotkania Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz mówili m.in. o rolnictwie.

Trzecia Drogi broni Zielonego Ładu

– Zielony Ład nie jest zły. Polska 2050 będzie go bronić, ale na naszych warunkach. (...) Potrzebujemy zielonych, czystych lasów i czystego powietrza – mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

– My będziemy Zielonego Ładu bronić, jeżeli będzie wprowadzany w taki sposób, w który da sobie samemu szansę. W którym wiedząc o tym, jakie dzisiaj mamy problemy i wyzwania, będzie wprowadzany, żeby nie obniżyć naszego bezpieczeństwa w innych obszarach – dodał.

"To nie są rolnicy, to sabotażyści"

Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do protestu rolników. Minister obrony narodowej zaznaczył, że bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z elementów bezpieczeństwa narodowego. – Polska nie ma silnej marki samochodów, ale ma najlepszą żywność. I to powinna być marka międzynarodowa, po to też wygraliśmy ostatnie wybory. Musimy promować najlepszą polską, zdrową żywność – przekonywał.

Wicepremier zapewnił, że Polska będzie dążyła do porozumienia z Ukrainą i nigdy nie przestanie wspierać Kijowa. Szef MON negatywnie ocenił incydenty antyukraińskie podczas protestów rolniczych. – To nie są polscy rolnicy, to sabotażyści. Polscy rolnicy nigdy by tak nie postąpili i nigdy tak nie postąpią. Takich metod używa imperium zła, które odrodziło się na wschodzie – stwierdził.

Protesty rolników w Polsce

Przypomnijmy, że we wtorek doszło do spotkania delegacji protestujących rolników z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Rolnicy chcieli się spotkać także z premierem, jednak w czasie protestu szef rządu przebywał w Pradze na szczycie Grupy Wyszehradzkiej. Do rozmów delegacji rolników z Donaldem Tuskiem doszło w czwartek w Warszawie.

Regulacje związane z polityką Zielonego Ładu Unii Europejskiej są główną przyczyną protestów rolników w wielu krajach Europy, także w Polsce.

