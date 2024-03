"Myślą nad zmianą nazwy". Trzaskowski na konwencji KO zaczepił PiS

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wystąpił na ogólnopolskiej konwencji samorządowej Koalicji Obywatelskiej w Piasecznie.

– Idziemy razem do wyborów samorządowych, to jest niesłychanie istotne. Słyszeliście to wielokrotnie, ale 15 października wykonaliśmy pierwszy krok dla odbudowy demokracji, praworządności, ale również samorządu, dlatego że samorząd był przez te ostatnie osiem lat niszczony – powiedział wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

"Myślą nad zmianą nazwy"

Rafał Trzaskowski odniósł się do medialnych spekulacji dotyczących zmiany nazwy PiS. – Nie sposób nie wspomnieć o naszej konkurencji, która zdaje się, że dzisiaj zamierza coś zaoferować Polkom i Polakom. Nie sposób dlatego, że my chcemy zakończyć już erę PiS, erę populizmu, erę tych, którzy próbowali samorząd niszczyć – stwierdził prezydent Warszawy. – Ja się w ogóle zastanawiam, jak oni mogą próbować startować w wyborach samorządowych, kiedy mają absolutne zero wiarygodności w tej kwestii, bo samorząd próbowali niszczyć – dodał.

Wiceszef Platformy Obywatelskiej uważa, że partie koalicji rządzącej mają szanse wygrać wybory we wszystkich sejmikach wojewódzkich. – Stąd ta panika po tamtej stronie – oznajmił.

– Dzisiaj słyszymy, że PiS próbuje się pokazać w zupełnie innym świetle, nawet myślą nad zmianą nazwy. Mnie to niespecjalnie dziwi, dlatego że nie mają nic wspólnego z prawem i sprawiedliwością, więc dobrze, że sobie z tego zdali sprawę. Dobrze, że zaczynają myśleć o tym, jak ta nazwa powinna wyglądać. Na razie to chyba wygląda tak, jak widzimy: podsłuchy i strach – mówił Trzaskowski na konwencji Koalicji Obywatelskiej.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Drugą turę zaplanowano na 21 kwietnia.

"Nagle kocha równe prawa"

Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Warszawy jest Tobiasz Bocheński, były wojewoda łódzki i mazowiecki.

– Mój konkurent nagle kocha równe prawa, kocha prawa kobiet, kocha przejścia przez ulice nadziemne. Próbuje robić jakieś aplikacje, które już dawno funkcjonują, chce wyrównywać płace, mimo że już dawno to w Warszawie zrobiliśmy – skomentował Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy apelował, "żeby nie dać się nabierać na ludzi, którzy niszczyli samorząd, a dzisiaj będą próbowali udawać coś innego".

Oprócz Trzaskowskiego i Bocheńskiego w wyborach na prezydenta Warszawy wystartują także m.in. Magdalena Biejat z Lewicy oraz Przemysław Wipler z Konfederacji.

