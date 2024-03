Buda alarmuje ws KPO. "Kopiujcie to, może zniknąć"

"Kopiujcie to proszę. To oficjalne oświadczenie Komisji Europejskiej. Może zniknąć" – napisał na portalu X Waldemar Buda, były minister funduszy i polityki regionalnej, który brał udział w negocjacjach dot. Krajowego Planu Odbudowy.

Polityk PiS wskazuje, że oświadczenie to "to będzie bardzo ważny dowód zawarcia dealu między Donaldem Tuskiem a Ursulą von der Leyen. Komisja wskazuje że likwidacja Izby Dyscyplinarnej ustawą prezydencką załatwiła temat praworządności.

"1,5 roku środki były blokowane bez powodu. Mnożenie dalszych oczekiwań przez Didera Reyndersa wobec Szymona Szynkowskiego vel Sęka było nielegalne. Przez to stracimy od kilku do kilkunastu miliardów które wynegocjował Mateusz Morawiecki. Potrzebne są dwa postępowania. W Polsce komisja śledcza i dochodzenie w Parlamencie Europejskim" – dodaje Buda.

Były minister udostępnił link do komunikatu prasowego KE z 29 lutego 2024 roku. Dokument zatytułowany "Wysiłki Polski na rzecz przywrócenia praworządności torują drogę do uzyskania do 137 mld euro z funduszy UE" wskazuje m.in., że "Komisja stwierdziła dziś, że w następstwie środków wprowadzonych w okresie od czerwca 2022 r. do lutego 2024 r. system odpowiedzialności dyscyplinarnej mający zastosowanie do polskich sędziów został kompleksowo zreformowany".

Dodano, że "środki przyjęte przez władze polskie wzmocnią istotne aspekty niezależności sądownictwa w Polsce, co ogólnie poprawi klimat inwestycyjny w tym kraju".

Polska spełniła warunki KE dawno temu

Tymczasem wskazane w komunikacie środki zostały wprowadzone już w 2022 roku. "Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego została zniesiona i zastąpiona przez niezależny i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przyjętą 9 czerwca 2022 r., tj. Izbę Odpowiedzialności Zawodowej (ustawa z czerwca 2022 r.). Zreformowano system odpowiedzialności dyscyplinarnej i wprowadzono zabezpieczenia, tak aby sędziowie nie ponosili już odpowiedzialności dyscyplinarnej za treść swoich wyroków lub za stosowanie prawa Unii. Cel ten osiągnięto w drodze ustawy z czerwca 2022 r. oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z lutego 2024 r. określającego ramy powoływania komisarzy dyscyplinarnych ad hoc, które umożliwia umorzenie nieuzasadnionego postępowania dyscyplinarnego" – podaje KE.

