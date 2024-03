Wipler: Jako Konfederacja poprzemy obietnice Hołowni

– Kwestia składki zdrowotnej to nasze być albo nie być w koalicji. Stawiamy tę sprawę bardzo twardo i bardzo jasno – powiedział lider Polski 2050 Szymon Hołownia na konwencji programowej Trzeciej Drogi w sobotę.

Na ten temat mówił też szef PSL. – Zwracam się do przedsiębiorców. Wiem, że wielu z was nam zaufało. Wypełnimy swoje obietnice. Mówię jasno: zmienimy zasady pobierania składki zdrowotnej. To deklaracja bezwzględna. Nie podlega żadnej dyskusji. Tylko Trzecia Droga to dowiezie – wskazał kolei wicepremier i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Do tych słów odniósł się w niedzielę w programie "Woronicza 17" poseł Konfederacji Przemysław Wipler. – My, jako Konfederacja, poprzemy obietnice Szymona Hołowni i Trzeciej Drogi. To jest bardzo ważna zmiana, z którą w kampanii wyborczej konkurowaliśmy z m.in. Trzecią Drogą o głosy przedsiębiorców, ludzi, którzy płacą tę składkę – powiedział. Następnie zwrócił się do posłanki TD Barbary Oliwieckiej. – Jak tylko pojawi się taki projekt, to macie pani poseł nasze głosy dla tej zmiany – zadeklarował przedstawiciel Konfederacji.

Leszczyna odpowiada Trzeciej Drodze

Obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i samozatrudnionych to jedna z obietnic kampanijnych Donalda Tuska.

Wcześniej na deklarację liderów Trzeciej Drogi zareagowała Izabela Leszczyna, szefowa resortu zdrowia Zapewniła, że w Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianami tej składki. "Zmiana obejmie składkę od aktywów trwałych i część podstawową. Nie trzeba nas poganiać ani wprowadzać ludzi w błąd nieprawdziwymi spekulacjami. Rząd #PDT dotrzymuje obietnic" – napisała minister.

Media donoszą, że choć prace faktycznie trwają, to nie ma szans, że nowe przepisy wejdą w życie w tym roku.

