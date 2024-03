Kto w drugiej turze w Warszawie? Biejat i Trzaskowski różnią się w prognozie

Magdalena Biejat z Nowej Lewicy, wicemarszałek Senatu, która wprost przyznała niedawno na antenie Radia ZET, że zwolenniczką przyjęcia do stolicy imigrantów z Afryki i Azji z tzw. europejskiego rozdzielnika, czyli systemu relokacji, uważa, że nie stoi na straconej pozycji w wyścigu o fotel prezydenta Warszawy.

W drugiej turze z Trzaskowskim?

Polityk gościła w poniedziałek w PR1, gdzie została zapytana m.in. o wybory samorządowe w stolicy. Oceniła, że dostanie się do drugiej tury i powalczy o wygraną z Rafałem Trzaskowskim.

– Wszystko wskazuje na to, że w drugiej turze zmierzy się pan prezydent ze mną oczywiście. Pan Bocheński całą swoją kampanią pokazuje, że nie jest przygotowany do tej roli, udowadnia to, myślę, nawet wyborcom Prawa i Sprawiedliwości. Z całym szacunkiem do pana Bocheńskiego, bo widzę, że się stara, ale niestety, nie ma pomysłu na Warszawę, nie zna miasta i myślę, że nie powinno być pierwszym dokonaniem kandydata na prezydenta na rzecz miasta to, że kandyduje na prezydenta tego miasta. Moim zdaniem ta kandydatura pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość poddało walkowerem Warszawę i żadne zaklęcia z ich strony tego nie zmienią – powiedziała Biejat.

Dopytywana, czy plan Lewicy jest taki, żeby później była kandydatką na prezydentka Polski, Biejat powtórzyła odpowiedź udzieloną w innych programach, że nie ma takiego planu. – Naszym planem jest doprowadzenie do tego, żeby w Warszawie było więcej oddechu, żeby lewicowi wyborcy mieli swoją silną reprezentację i w Radzie Miasta i w radach dzielnic – powiedziała.

Rafał Trzaskowski zapytany kilka dni temu w Radio ZET, którego z konkurentów spodziewa się w drugiej turze, jeśli do niej dojdzie, odpowiedział, że najpewniej będzie to jednak kandydat PiS z uwagi na twardy elektorat tej partii.

Kim jest Magdalena Biejat?

Magdalena Biejat ma 42 lata i pochodzi z Warszawy. Jest magistrem socjologii. Ukończyła również studia podyplomowe z zarządzania organizacjami pozarządowymi organizowane przez Collegium Civitas w Warszawie oraz Instytut Studiów Politycznych PAN.

W 2018 r. bez rezultatu ubiegała się o mandat radnego dzielnicy Praga-Północ, a w 2019 r. o wejście do Parlamentu Europejskiego. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. uzyskała mandat posła startując z listy SLD. W październiku zdobyła mandat senatora startując w ramach formuły paktu senackiego (KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy).

