Ociepa: Kaczyński może wykonać podobny manewr

Jarosław Kaczyński ogłosił, że nie odda władzy w partii i będzie ubiegał się o kolejną kadencję na stanowisku prezesa PiS.

Przypomnijmy, że polityk stoi na czele Prawa i Sprawiedliwości od stycznia 2003 r. Wcześniej, od 2001 r., a więc od powstania partii, funkcję prezesa pełnił jego brat bliźniak Lech Kaczyński.

"Kaczyński może wykonać podobny manewr"

– Jarosław Kaczyński jest człowiekiem, który potrafił usunąć się w cień, usunąć się na bok. Najpierw Beata Szydło, później Mateusz Morawiecki. Wszyscy wiemy, że Jarosław Kaczyński jest liderem obozu. On powiedział: nie, ja ze względu na swoje ograniczenia związane z wiekiem, ze stanem zdrowia, z możliwością podróżowania, a także obowiązkami szefa partii, nie jestem w stanie dobrze wypełniać obowiązków premiera. Lepiej, żeby to była Beata Szydło, a później Mateusz Morawiecki – zauważył poseł klubu parlamentarnego PiS Marcin Ociepa. Lider OdNowy był w poniedziałek gościem audycji "Siódma9".

– Bardzo rzadko się zdarza taka zdolność u lidera politycznego, żeby nie konsumować zwycięstwa wyborczego poprzez sprawowanie najwyższego urzędu we władzy wykonawczej. (...) A jednak Jarosław Kaczyński potrafił to zrobić i moim zdanie on może podobny manewr wykonać w przypadku partii – stwierdził Ociepa.

"Największy błąd strategiczny PiS"

– To jest największy błąd strategiczny PiS, że nie był w stanie utrzymać lub zdobyć zdolności koalicyjnej i to sprawiło, że PiS dzisiaj nie rządzi – ocenił poseł Marcin Ociepa.

– Jak to wygląda w poszczególnych województwach? – zastanawiał się polityk. – Niestety na poziomie sejmików bardzo często te koalicje są odbiciem koalicji ogólnopolskiej. Być może gdzieś doszło do wyjątków, ale wszystko zależy od lokalnych uwarunkowań – zaznaczył. Przypomnijmy, że wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Drugą turę zaplanowano na 21 kwietnia.

