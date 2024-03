Niemiecka gazeta zatroskana o Polskę. "Kaczyński to zła wiadomość"

Niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze o planach Jarosława Kaczyńskiego, który– mimo wcześniejszych deklaracji – chce pozostać szefem PiS.

"U 74-latka widać wprawdzie oznaki starzenia, ale stan jego zdrowia, odkąd przeszedł dwie operacje kolana, ma być dobry" – pisze warszawski korespondent "FAZ" Gerhard Gnauck. Przypomina słowa Kaczyńskiego, który kiedyś wspominał, że chce rządzić do 90. roku życia i pobić rekord kanclerza Niemiec Konrada Adenauera.

Dziennik zastanawia się, kto mógłby zastąpić Kaczyńskiego na stanowisku szefa partii. "FAZ" wskazuje, że prezes Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro walczy z nowotworem, a były premier Mateusz Morawiecki, "niegdyś szef dużego banku, który przeszedł do polityki w 2015 r., nie jest uważany przez wielu w partii za kogoś z krwi i kości PiS". Autor wymienia także w kontekście ewentualnych następców Kaczyńskiego Przemysława Czarnka oraz Patryka Jakiego.

W tym czasie, "jak nigdy wcześniej w 23-letniej historii PiS", wewnętrzni krytycy Kaczyńskiego podnieśli głos – zauważa niemiecki dziennik. Gnuack zwraca uwagę, że jednym z największych krytyków prezesa PiS jest szef gabinetu prezydenta, Marcin Mastalerek.

"FAZ": PiS wciąż zagrożeniem dla demokracji

"FAZ" opublikował też dodatkowy komentarz dotyczący prezesa PiS. "Kaczyński jest odpowiedzialny za kurs, który doprowadził PiS do porażki. Przed wyborami (partia) miała do zaoferowania tylko negatywne wiadomości i zachowywała się tak, jakby zwycięstwo opozycji, składającej się rzekomo wyłącznie ze zdrajców ojczyzny, miało bezpośrednio doprowadzić do upadku Polski" – czytamy w tekście Reinherda Vasera.

"Ale jeśli Kaczyńskiemu się powiedzie, będzie to zła wiadomość dla Polski. Wtedy perspektywy dla wielu konserwatywnych katolików w kraju, którzy mogliby mieć do wyboru poważną partię demokratyczną, stałyby się jeszcze gorsze. W swojej obecnej formie PiS – nawet w opozycji – nadal stanowi zagrożenie dla demokracji" – uważa Veser.

