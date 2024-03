Tomczyk pochwalił rząd PiS. "Ważne, żeby to podkreślić"

W rozmowie na antenie TOK FM wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk był pytany m.in. o stan polskich sił zbrojnych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nie jest tajemnicą, że w tej domenie, Polska radzi sobie dobrze.

Tomczyk: Zbudowanie zdolności się udało

– W 2014 roku zaczęliśmy też na pełną skalę budować nasze zdolności w cyberprzestrzeni. Dzisiaj mogę powiedzieć to z dumą i jest to zasługa naprawdę dwóch rządów i to też uważam, że jest ważne, żeby to podkreślić, również tego rządu, o którym nie mam najlepszego zdania, zbudowanie zdolności w sferze cyberprzestrzeni się udało – stwierdził wiceszef MON.

– My dzisiaj jesteśmy w czołówce świata, myślę, że w kategorii pierwszych 10 państw świata, jeżeli chodzi o ochronę cyberprzestrzeni wojskowej – powiedział Cezary Tomczyk.

Wojskowi zajmujący się cyberprzestrzenią wskazują, że Polska jest stałym obiektem ataków rosyjskich.

Komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił niedawno o dobrze działającej współpracy resortów obrony i edukacji w zakresie rozbudowy sił obronnych w domenie cyberprzestrzeni.

– Ważne jest żebyśmy rozwijali też Wojska Komponentu Obrony Cyberprzestrzeni, to jest jeden z tych elementów, który mamy dobrze przygotowany. Jedno z pierwszych spotkań, które odbyliśmy razem z kierownictwem resortu było odwiedzenie naszego ośrodka Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Spotkaliśmy się z generałem Molendą rozmawiając m.in. o przenikaniu się spraw dotyczących cyfrowej, cywilnej i wojskowej strefy państwa i to też daje takie poczucie, że i ministerstwo obrony i ministerstwo cyfryzacji na polach bezpieczeństwa ma bardzo wiele wspólnego. Szczególnie, że kontekst zagrożeń ze strony Rosji tych wojskowych i tych cybernetycznych na polu wojskowym będzie się tylko zwiększał, a nie zmniejszał – powiedział Gawkowski.

