Ks. prof. Bortkiewicz: Rewolucja niszcząca życie toczy się po równi pochyłej

DoRzeczy.pl: Minister ds. równości Katarzyna Kotula powiedziała, że nadchodzące wybory samorządowe będą również o aborcji. Lewica domaga się dyskusji w Sejmie na temat tego projektu wskazując na walkę o „prawa kobiet”. Gdzie dziś jesteśmy w księdza opinii?

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: Gdzie my jesteśmy? To dobre i trudne pytanie. Trudno odpowiedzieć, gdzie jesteśmy, bo cyrk jest zbyt lekkim słowem, a wariatkowo może zostać uznane za mowę nienawiści. Jednak dziś jesteśmy w sytuacji, w której dość jasno pokazuje się, że tak zwana elita polityczna, która nami rządzi, traktuje dość cynicznie najpoważniejsze sprawy ludzkie łącznie z podstawową kwestią jaką jest wartość życia ludzkiego. Traktuje się życie jako rozgrywkę polityczną, co jest również ironiczne. Jest to bezprecedensowy styl podejścia do tych tematów, ponieważ nawet w okresie minionego już totalitaryzmu z dużo większą powagą podchodzono do tych spraw. Dziś życie ludzkie zostaje zszargane i potraktowane jako głos wyborczy. Jednocześnie widzimy, co jest celem niektórych formacji politycznych, czyli niszczenie życia i wprowadzenie kultury śmierci.

Czy możemy mówić o „walce o prawa kobiet”?

Takie sformułowanie jest charakterystyczne dla tych nurtów. Ono jest równie złowieszcze, co absurdalne. Oczywiście należy się zastanawiać nad tym, czy istnieją prawa kobiet i czy należy je rozumieć na tej samej zasadzie, czy prawa mężczyzn, o których się nie mówi? Czy są to prawa związane z płcią? Z drugiej strony wiemy, że płeć jest w odwrocie, bo wypiera ją orientacja seksualna. Mamy charakterystyczny galimatias związany z zagadnieniami praw człowieka, który to galimatias wywodzi się stąd, że prawa wywodzone są nie z natury i godności osoby ludzkiej, ale z pozytywnej woli prawodawców, coraz bardziej działających schizofrenicznie. Realnym prawem człowieka, pierwszym i podstawowym jest prawo do życia. Każda działalność godząca w to prawo, jest absolutnym bezprawiem.

Czy możemy spodziewać się, że po aborcji dojdziemy w Polsce do dyskusji nt. eutanazji?

Taka jest logiczna konsekwencja. Dziś aborcja motywowana jest niską jakością życia. Tym, że życie jest nieopłacalne, że będzie stanowiło obciążenie dla rodziców i społeczeństwa. W tym kontekście życie człowieka starszego, niedołężnego jest także traktowane w kategoriach niskiej jakości życia. Logiczną konsekwencją takiego stylu myślenia jest eliminacja takiego życia. Myślę, że z takimi dyskusjami będziemy się mierzyć w przyszłości. Rewolucja niszcząca życie ludzkie toczy się po równi pochyłej. Jeżeli nie zatrzymamy jest punkcie wyjścia, to będzie toczyła się dalej.

