Siekierski: Wiemy, kto jest odpowiedzialny za upolitycznienie protestu rolników

W środę w Warszawie odbył się ogromny protest rolników. Pod Kancelarią Premiera płonęły race i opony, przed Sejmem doszło do starć z policją, która użyła środków przymusu bezpośredniego i gazu łzawiącego.

Komenda Stołeczna poinformowała o kilku rannych funkcjonariuszach i kilkunastu zatrzymanych osobach. Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że "zatrzymano 23 prowokatorów", którzy rzucali w policjantów kostką brukową. Nagranie zamieszczone w sieci pokazuje także sytuację odwrotną – policjanta rzucającego kostką brukową w protestujących.

Protest rolników. Siekierski mówi o "wspomagaczach" i "upolitycznieniu"

– Protesty rolników są w różnych miejscach. Były także w Warszawie, bardziej liczne, masowe. I zawsze był zachowany spokój, należna powaga. Rolnicy mówili o swoich problemach, przedstawili swoje postulaty i kierownictwu Sejmu, i Kancelarii Premiera – komentował środowe wydarzenia minister rolnictwa Czesław Siekierski podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Według niego "dopóki byli sami rolnicy ten protest przebiegał w atmosferze spokoju, ale kiedy pojawili się wspomagacze, protest nabrał zupełnie innego charakteru".



Przypomniał, że rano mówił o "upolitycznieniu protestów". – Na początku protestów rolników one przebiegały w bardzo odpowiedzialny sposób i myślę, że za te zamieszania nie można obciążać rolników. Rolnicy zachowywali się w sposób godny – podkreślił.

– Byłem świadkiem, kiedy spotkałem na ulicy obok ministerstwa grupy rolników, którzy mówili: my się odłączamy od tego protestu, bo nie chcemy go firmować, bo ten protest nie jest w naszym interesie, on nabiera innego charakteru – przekonywał minister.

– Wiemy, kto jest odpowiedzialny za upolitycznienie tego protestu i takie upolitycznienie nie służy rolnikom, nie służy dobru sprawy – ocenił Siekierski.

W sobotę spotkanie rolników z Tuskiem

Protestujący rolnicy sprzeciwiają się europejskiemu Zielonemu Ładowi, a także importowi do państw UE, w tym Polski, towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Premier Donald Tusk zaprosił rolników na rozmowy w najbliższą sobotę, 9 marca.

