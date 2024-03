Dziwne ruchy wokół polskich czołgów "Twardy". Ukraiński ekspert ostrzega

Od początku 2024 roku do strony polskiej zaczęły napływać zapytania o możliwość zakupu firmowego zestawu naprawczego do czołgów PT-91 Twardy. Tymczasem, jak zauważył ekspert wojskowy Oleksandr Kovalenko, produktem tym zainteresowane są kraje, które nie posiadają polskich czołgów. Jego zdaniem, może to świadczyć o tym, że Rosjanie przejęli czołg i mogą próbować wykorzystać go do prowokacji.

Jak przypomina ekspert, od 2024 roku operatorami PT-91 Twardy są tylko 3 kraje – Polska, Ukraina i Malezja, która posiada modyfikację PT-91M Pendekar. Oznacza to, że zapotrzebowanie na zestawy naprawcze z innych krajów, nawet w dość dużych ilościach, jest dość dziwne.

Rosjanie przejęli Twardego?

Jednocześnie Kovalenko zwraca uwagę, że jak dotąd potwierdzono zniszczenie 4 i uszkodzenie 1 czołgu PT-91 Twardy. Straty mogą być jednak większe i część czołgów mogła zostać przejęta przez Rosjan.

Jak mówi ekspert, niewykluczone, że Rosjanie za pośrednictwem krajów trzecich starają się szukać możliwości zakupu oryginalnych zestawów naprawczych.

– Warto podkreślić, że PT-91 Twardy, którego profil jest dobrze rozpoznawalny, w razie wpadnięcia w ręce Rosjan i przywrócenia zdolności bojowej może zostać wykorzystany do dywersyfikacji i prowokacji – podkreśla Kowalenko.

Polskie czołgi na Ukrainie

Po raz pierwszy polskie czołgi PT-91 Twardy trafiły na Ukrainę w lipcu ubiegłego roku. Dostawę potwierdził szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Nie podano liczby przewiezionych w tym czasie maszyn.

W styczniu 2023 roku polskie władze ogłosiły, że dostarczą na Ukrainę kolejnych 60 czołgów tego modelu. Biorąc pod uwagę dotychczasowe dostawy niezmodernizowanych polskich T-72, Polska jest obecnie największym dostawcą czołgów dla ukraińskich Sił Zbrojnych.

