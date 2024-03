Bosak odpowiada von der Leyen. Padły mocne słowa

W Bukareszcie trwa kongres Europejskiej Partii Ludowej (EPL) przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. EPL zrzesza w sumie ponad 70 partii członkowskich, w tym Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Frakcją kieruje Manfred Weber.

EPL ma w europarlamencie 176 deputowanych na 705 miejsc. W Komisji Europejskiej ma aż 10 członków na 27 miejsc.

Von der Leyen uderza w Konfederację

W trakcie swojego przemówienia w stolicy Rumunii szefowa KE mówiła o największych z jej punktu widzenia zagrożeniach dla projektu Unii Europejskiej. Polityk narzekała na "ekstremistów politycznych" ze strony prawicowej i lewicowej. Z nazwy Niemka wymieniła jednak tylko formacje prawicowe, przeciwstawiające się dyktatowi Komisji Europejskiej na kontynencie.

– Zjednoczona Europa spotyka się z wyzwaniem, z jakim nie miała jeszcze nigdy do czynienia. Populiści, nacjonaliści, demagogowie z radykalnej prawicy i radykalnej lewicy. Czy to jest to AfD, czy jest to Zjednoczenie Narodowe, czy jest to Konfederacja. Imiona mogą być różne, ale cel jest ten sam, oni chcą zdeptać nasze wartości i zniszczyć naszą Europę. My, EPL, nigdy na to nie pozwolimy – nawoływała podczas swojego przemówienia przedstawicielka brukselskiego establishmentu.

Bosak odpowiada szefowej KE

Na słowa szefowej KE zareagował wicemarszałek Sejmu i polityk Konfederacji Krzysztof Bosak. Jak powiedział, zagrożeniem dla Unii Europejskiej nie są prawicowe partie, ale "pycha, ignorancja i upór elit unijnych z Ursulą von der Leyen na czele".

Polityk wspomniał także o Zielonym Ładzie, który jego zdaniem jest właśnie takim przykładem brukselskiej arogancji. Jak powiedział, unijni urzędnicy "bez żadnych wyliczeń podejmują decyzje gospodarcze o ogromnych, negatywnych skutkach dla Europejczyków – jak np. całkowite odrzucenie normalnych zasad handlu z Ukrainą".

